Prenose li novine virus, ali i jesu li časopisi dopušteni kod frizera, samo su neka od najvažnijih pitanja o životu nakon postupnog ukidanja mjera borbe protiv korona virusa na koja je RTL Direktu odgovorio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak

'Znate da ljudi imaju taj jedan loš običaj da ližu prste ili pljuju na prste kad listaju i to baš nije, prvo nije higijenski i ne prenosi se na taj način samo korona nego se na taj način mogu prenijeti i brojne gastrointestinalne i respiratorne infekcije tako da to bo trebalo vrlo oprezno, ali naravno da je dopušteno mislim nema zabrane, ali bi ljudi trebali voditi brigu da to rade na higijenski način.', rekao je Capak te dodao kako na otvorenim igralištima ne bi preporučio 'hakl košakru' jer se tu dolazi do kontakta.

'Naravno da je košarka moguća, ali na način da se baca lopta da jedan igrač baca u koš, ali ako se hakla ono što mi kažemo hakl onda bi tu već moglo doći do kontakta i do prijenosa korona infekcije tako da u ovom momentu takva aktivnost gdje dolazi do bliskog kontakta ja ne bih preporučio.', odgovara glavni epidemiolog.

Tenis se smije igrati, kako onaj singl, tako i u parovima.

Brojkom ne bi ograničavao koliko ljudi smije na svadbu, ali kako kaže, nekako mu se čini da ako mislimo samo na rodbinu da bi to bilo oko 30 ljudi.

'Koncerti se mogu i sada organizirati na otvorenom. Na primjer, uz distancu dakle nitko nema ništa protiv toga. Koncerti u zatvorenom bi se također mogli održati uz to da to bude manji broj glazbenika koji su distancirani na više od 2 metra i publika isto po pravilu da među njima bude distanca više od 2 metra. Dakle to bi se čak i moglo organizirati.', odgovara Capak kada bismo mogli na koncerte.