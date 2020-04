Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, komentirao je aktualnosti vezane uz pandemiju koronavirusa

Capak se nada da nakon Uskrsa neće doći do strelovitog rasta novozaraženih.

'Dakle, nisam baš optimističan da će se tako brzo otvoriti. U narednim tjednima sigurno neće. Epidemiološka slika trenutno je najvažniji kriterij. Onog trenutka kad budemo imali uzastopni pad, tada ćemo uvesti i relaksacije', kazao je stručnjak. Naveo je da je prerano govoriti o tome hoće li se školarci i studenti ove godine više vraćati u školske klupe rekavši i da je to prvenstveno pitanje za Ministarstvo obrazovanja.

Na dodatno pitanje novinarke kada bi se, primjerice, mogli otvoriti frizerski saloni, Capak je istaknuo da je to jedna od djelatnosti gdje je rizik od zaraze prilično visok.

Međutim, dodao je da bismo već za pet do šest dana mogli vidjeti je li Uskrs pridonio širenju koronavirusa. Vjeruje da se to neće dogoditi jer prema svim pokazateljima su naši građani odgovorni.

Što se tiče situacije u Domu za starije i nemoćne u Splitu i eventualnim propustima, kazao je kako epidemiolozi ne provode istrage.

'Mi istražujemo bolesnike i njihove kontakte, ali nemam informaciju jesu li istrage gotove', kaže Capak koji je navodi da je jako teško dokazati izvor virusa budući da je riječ o ustanovi s mnogo ulaza i izlaza.

Kazao je i da je u domu trenutno 11 zaposlenika koji su pozitivni na koronavirus.

'Dosta njihovih kontakata je u samoizolaciji, a 54 štićenika su trenutno pozitivna. Kad se reagiralo u Domu je bilo već dosta pozitivnih. Ne bih sada utvrđivao krivnju, ali činjenica je da je već bilo zaraženih kad se izašlo na teren", rekao je Capak.

Komentirajući ponašanje svećenika u Dalmaciji koji ne žele odustati od održavanja misa, rekao je kako su HZJZ i Hrvatska biskupska konferencija uspostavili su odličan kontakt još ranije.

'Mi smo njima predložili mjere za koje smo smatrali da se trebaju provoditi. Oni su na to odlično reagirali, ali da ima propusta u tom sustavu - svakako ima. Ako se papa Franjo drži mjera i preporuka zašto se ne bi mogli držati i naši svećenici", poručio je Krunoslav Capak.

Gostujući u Dnevniku Nove TV Capak je komentirao kada bi se život mogao vratiti u normalu i kad ćemo imati cjepivo, odgovorio je kako misli da je nekih 12 mjeseci ili koji mjesec više realni period koji ćemo čekati do cjepiva.

'Bez cjepiva je scenarij takav da smo početno držali virus pod kontrolom, a očekujem da će tijekom ljeta situacija biti bolja jer je riječ o kapljičnoj infekciji. Po našoj procjeni trebalo bi biti znatno manje oboljelih, a na jesen i na zimu situacija ovisi o brojnim faktorima. No, do ljeta nećemo steći kolektivni imunitet. Ako virus ostaje isti kakav jest nastavit će se to prokuživanje i trebat će još jedna sezona da se zaustavi širenje infekcije. Ako će se virus mijenjati, u tom slučaju nam, slijedi sezonstvo, a možda bude i scenarij kao sa SARS-om pa možda nestane i njegov mlađi brat', kazao je Capak.

Upitan kad će se krenuti sa širim testiranjem populacije naveo je da su pripreme su pri kraju, ali da to nisu dijagnostički testovi već testovi koji pokazuju imunitet na bolest, to jest prisustva antitijela u krvi.

'Oni su važni za procjenu prokuženosti populacije i upoznavanje virusa i imuniteta kod ljudi nakon preboljele bolesti. Mislim da će to biti za nekoliko dana. Prijavili smo veliki serološki projekt te se nadamo da ćemo obuhvatili jedan veći dio populacije' rekao je Capak.

Što se tiče eventualnog rasta broj novozaraženih zbog Uskrsa, Capak je rekao da ne očekuje neki posebni rast, ali za dva tjedna ćemo znati dok završi period inkubacije.