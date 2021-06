Capak: Najesen ćemo svakako cijepiti djecu, ali to će biti na dobrovoljnoj bazi

'Najesen ćemo svakako cijepiti djecu, no kao što znate da je cijepljenje za odrasle na dobrovoljnoj bazi pa će tako biti i za djecu. Za one koji nemaju 18 godina, roditelj mora potpisati pristanak. O tome kako će to funkcionirati u praksi razmišljat ćemo najesen', objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a kako će se cijepiti djeca

'Imamo jedno cjepivo koje je registrirano za djecu od 12 do 18 godina, to je Pfizerovo cjepivo, a vrlo skoro ćemo imati i Modernu. Priča se i o pedijatrijskim dozama Pfizera koej bi isto trebala biti uskoro.', rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) objašnjavajući kako će se cijepiti djeca u Hrvatskoj, javlja N1. Dodao je kako smo cjepivo, čim je bilo registrano, objavili da djeca u tom trenutku nisu bila prioritet, ali da treba cijepiti djecu koja su kronični bolesnici i kod kojih bi virus mogao uzrokovati težu bolest.

'Također, rekli smo da oni koji u kući imaju kompromtirane osobe, da se i ta djeca moraju cijepiti. Najesen ćemo svakako cijepiti djecu, no kao što znate da je cijepljenje za odrasle na dobrovoljnoj bazi pa će tako biti i za djecu. Za one koji nemaju 18 godina, roditelj mora potpisati pristanak. O tome kako će to funkcionirati u praksi razmišljat ćemo najesen', rekao je Capak napominjući kako postoje ambulante školske medicine te da postoji mogućnost da se u ordinacijama to organizira, ali i na punktovima u školi. 'Vidjet ćemo najesen', rekao je Capak. Govoreći o mogućnostima nagrađivanja onih koji se cijepe, Capak je rekao kako će sutra u 19.30 sati Đani Stipaničev odraditi koncert nakon što se cijepi, kao svojevrstan poklon onima koji su se u tri zadanja dana cijepili bez poziva.