Capak: Liječnike se može tečajevima pripremiti za najgore slučajeve, kao u ratu. Treba smanjiti okupljanja, čak i u krugu obitelji

Krizni stožer Ministarstva zdravstva ima plan i za najgori scenarij, no nakon sastanka s ravnateljima bolnica nisu otkrili detalje. Više o tome u Dnevniku Nove TV govorio je ravnatelj HZJZ-a i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak.

Capak je odgovorio na pitanje što bi se dogodilo ako ne bude dovoljno liječnika i medicinskih sestara koji bi zamijenili zaražene zdravstvene djelatnike.

''Iako ne očekujemo takav scenarij i nadamo se da do njega nikad neće doći, pripremamo se za to. Imamo više od 1100 liječnika intenzivaca koji mogu raditi na respiratorima i intenzivnoj njezi COVID bolesnika i bolesnika od gripe. Međutim, pripremamo se i za scenarij da će se educirati drugi kolege koji su bliski toj struci i mogu relativno brzo naučiti osnovne stvari o intenzivnoj njezi. To se događalo i u vrijeme Domovinskog rata', objasnio je Capak Dnevniku. Dodao je da su tada mladi liječnici prolazili tečajeve hitne pomoći.