Čak 73 posto Hrvata se protivi zabrani pobačaja, a za prekid trudnoće, ako ona ugrožava život majke, zalaže se 86 posto ljudi

Slučaj trudnice Mirele Čavajda ponovno je aktualizirao pitanje zakonske regulative prava na prekid trudnoće. Upravo je to bila glavna tema večerašnjeg HRejtinga HRT-ova središneg dnevnika. Anketa je provedena od 16. do 19. svibnja na uzorku od tisuću 400 ispitanika, a pouzdanost istraživanja 95 posto.

Budući da se stajalište o pobačaju nastoji stalno vezivati uz svjetonazor i ideologiju, uvriježeno je stajalište da su birači lijevo-liberalnih stranaka u pravilu za pobačaj, dok oni desno-konzervativnih slijede poruke čelnika stranaka da je pobačaj ubojstvo jer život počinje začećem. Anketa pokazuje da ta teza stoji za ljevicu čiji birači apsolutnom većinom odbacuju bilo kakvu zabranu. No desnica bi se mogla iznenaditi rezultatima. Natpolovična većina birača i Mosta (69,4%) i Domovinskog pokreta (51,8%) i Hrvatskih suverenista (51,3%) protivi se potpunoj zabrani pobačaja. Ni HDZ-ovi (55,4%) birači nisu za to da im stranka vezano uz to pitanje ode više desno od centra.

Mijenja li se uopće stajalište ispitanika prema pobačaju u slučaju da su život trudnice ili plod ugroženi? Mijenja, ali u smjeru još većeg broja protivnika zabrane. Konkretno, više od 86% (86,1%) ispitanika smatra da trudnoću treba prekinuti kada je život žene ugrožen, a manje je od 5% (4,6%) onih koji bi je nastavili pod svaku cijenu. Oko 8 i pol posto (8,6%) je neodlučnih, a manje od 1% (0,6%) ne želi reći svoje stajalište. Utvrdi li se tijekom trudnoće da plod ima teške deformacije, za 12% (11,9%) ispitanika porođaj je i dalje jedina prihvatljiva opcija. S njima se ne slaže 70% (69,6%) ispitanih. Formirano stajalište o pobačaju u slučaju teške deformacije ploda nema 18% (17,9%) ispitanika.

Postoje li neki generalni zaključci o medicinskom prekidu trudnoće koje je iznjedrio HRejting? Prvi i osnovni je da se pobačaj treba suzbijati edukacijom i prevencijom, a ne zabranama. To je poručilo čak 83% ispitanika. Onih koji se s njima ne slažu, manje je od 5% (4,6%), a neutralnih je ili neodlučnih oko 11 i pol.

Drugi bi zaključak naše ankete glasio: ljudsko je pravo žene da jedina odlučuje o vlastitom tijelu, pa tako i kad je o pobačaju riječ. S tim se složilo 77% (77,1%) ispitanika, a nije njih blizu 13 (12,7%). Suzdržano ih je manje od 10% (9,8%). I na kraju, kad god politička vlast u zemlji odluči mijenjati 44 godine star važeći Zakon o pobačaju, vjersku vlast za mišljenje ne treba pitati. Barem ako je suditi prema Hrejtingu.

Jer gotovo 75% (74,9%) ispitanika odgovorilo je "NE!" na pitanje treba li Crkva biti uključena u izradu novog Zakona o pobačaju. Da su konzultacije potrebne misli samo 16%, dok mišljenje nije imalo (8,5%) ili ga nije željelo reći (0,6%) oko 9% sudionika naše ankete.