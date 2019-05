Čak 279 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, rekorder je imao 2,71 promila, a najveća izmjerena brzina 227 km/h

Policija je i ovaj vikend nastavila sa svojom akcijom pojačanih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a tijekom proteklog vikenda nije ih nedostajalo

Ako se detaljnije proanaliziraju podaci vidljivo je da su najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili vozači starosti od 18 do 24 i 31 do 40 godina (po 71 takav prekršaj), kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,0 g/kg, što je i najčešće izmjerena koncentracija tijekom ove akcije.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega su zatečene 22 osobe koje su bile ponavljači teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koje su počinile 26 teških prekršaja, od čega najviše: nedopuštena koncentracija alkohola – 10; upravljanje prije stjecanja prava – 4; upravljanje dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom – 4; upravljanje nedopuštenom brzinom kretanja – 3 i dr. Iz tog razloga 7 vozača je zadržano u posebnim prostorijama do otrežnjenja, a protiv 3 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

U razdoblju od 03-05.05.2019. na prometnicama Republike Hrvatske dogodile su se 63 prometne nesreće sa nastradalim osobama. U jednoj nesreći smrtno je stradala jedna osoba, a 13 ih je lakše ozlijeđeno. U ostalim nesrećama ozlijeđeno je 113 sudionika. Stoga se i poduzimanje mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu nastavlja. Slijedom iznijetog, ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

