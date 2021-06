Čačić se ipak povukao: Ostajemo u vladajućoj koaliciji, ali ako HDZ bude išao s Čehokom i Pataftom, raskidamo... Plenkoviću rade o glavi!

Radimir Čačić je u četvrtak komentirao činjenicu da je zastupnica njegove Narodne stranke - Reformista bila suzdržana u glasovanju o povjerenju ministru zdravstva Viliju Berošu, te dodao da i dalje ostaju dio vladajuće većine

'Ovog trenutka smo mi još uvijek dio vladajuće koalicije, vrlo brzo ćemo definirati poziciju za daljnji rad... O lokalnim izborima smo obavili razgovor prije kampanje. Ja sam Plenkoviću rekao da uopće ne smatram da je to točka u kojoj može doći do problema. Imali smo dva ciklusa izbora, nije bilo nikakvih problema. Na nacionalnoj razini prihvaćamo Plenkovića, na regionalnoj razini i niže, na sjeveru smo jasni. Reformisti – da, HDZ – ne. Nismo išli osobno na Stričaka da to ne bude nepristojno. No što je HDZ učinio? HDZ je prekršio dogovor na način da je poslao poruku putem svog kandidata za gradonačelnika 'ne glasajte za Čačića, on je HDZ-ov žetončić, on surađuje s nama'. Upozoravao sam na to i tijekom kampanje. HDZ je pobrkao razine, oni su spojili razine', rekao je Čačić.