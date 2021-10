Čačić bi uveo covid potvrde za sve, za Lauca kaže da je štetočina i poručuje: Sva ova dreka koju slušamo je posljedica nesposobnosti Vlade

Čelnik reformista Radimir Čačić i član vladajuće koalicije u Newsroomu N1 televizije govorio je o epidemiološkim mjerama, reformi zdravstva te poskupljenjima i inflaciji

'Problem je u mentalitetu našeg čovjeka i ne trebamo biti ponosni na to. Po mjerama smo vrlo blagi, a po smrtnosti smo jako visoko. Vlada mora donijeti odluke, to je stav Reformista od prvog dana. Vlada se do danas nije jasno odrekla Laucovih izjava, a mi ga slušamo već godinu i pol', govori Čačić.

Smatra da se nedovoljno poduzima. 'Mi kao država i dalje neopravdano, opasno i štetno Laucu dajemo legitimitet… Nemojmo se zavaravati, nemojmo se praviti gluplji nego što je nužno. Recimo jasno – čovjek je štetočina, čovjek je opasan, iznio je čitav niz dokazanih laži.'

Čačić kaže da se upotreba covid-potvrda treba proširiti.

'Vlada mjere donosi kad ne može pobjeći, često prekasno', dodaje.

Čačić kaže da je centralizacija bolnica igra skrivača, grotesktna situacija.

'Goruća tema koja traje već 30 godina. Svi već dobrih 20 godina znaju što treba napraviti, o tome postoje detaljne analize i nitko to nema hrabrosti učiniti. Kad netko to i pokuša, druga strana ga napada. Kada sam dao ostavku, SDP-ova vlada je donijela odluku o istiom ovom o čemu govori Beroš. Nakon toga, 2016. HDZ-ov ministar Nakić kaže da ništa nije napravljeno i u pravu je, ništa od ciljeva nije napravljeno. Sve se poništava. I danas, 2021. HDZ-ova vlada sve ono što je rekao Linić da treba napraviti, ide napraviti. I sada SDP-ovi ministri govore da je to brutalna centralizacija. Stvar je luda. Kad si na vlasti to ne napraviš jer se bojiš političkih batina', govori.



Ističe da je reforma apsolutno nužna.

'Zdravstveni novac razbacujemo kako se sjetimo. Skupljamo političke poene… Te igre s milijardama, neracionalni i neodgovorni odnos prema zdravstvu nas dovodi do toga da je to 30 godina generator stalnih dugova i neplaćanja', rekao je i dodao: 'Svaki ministar ima cijeli kup kvalitetnih rješenja što treba napraviti.'

'Sustav je postavljen groteskno opsano i zato je takva situacija', zaključuje Čačić.