Butković o Tomaševićevom skupljanju smeća: 'Oni su kritizirali Bandića da je bio populist, a ovo jest jedna od populističkih metoda'

Nakon sjednice Vlade novinarima se obratio i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

Nova naplata cestarine do sezone 2024.

'U restrukturiranju cestovnog sektora odustali smo od monetizacije prodaje autocesta. Kad govorim o kontekstu zabrane dolaska ljudi na plaže, SDP-ova vlada je 2015. usvojila zakon o pomorskom dobru koji nikad nije usvojen, a kojim se htjelo poticati ograđivanje plaža. Tada je SDP-ova vlada htjela i monetizirati autoceste, pa smo mi od toga odustali i rekli da ih idemo rekonstruirati. U sklopu toga je jedna od mjera i ova nova naplata cestarine. Mi smo trebali to puno prije implementirati, no došla je korona i prihodi HAC-a su pali. Onda je došao NPOO i jedan od udarnih projekata je novi sustav naplate cestarina. To uključuje naplatu cestarine na ono što pokrivaju HAC, ali i koncesionari. Išlo se u javno savjetovanje i natječaj je u tijeku. Cilj je s početkom 2024. imeplemenirati ali očekujem žalbe. Tako da očekujemo da do sezone 2024. to bude implementirano, dakle sustav 'free flow', bez rampi, sustav koji bi povećao sigurnost na autocestama i ne bi bilo više gužvi', poručio je Butković.