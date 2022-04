Butković o Milanoviću: Kada vas netko uvrijedi da ste banda, lopov, žvakaća guma, udbaš, s takvim čovjekom ne možete surađivati

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u subotu u Novom Vinodolskom kako je s predsjednikom Milanovićem teško surađivati, da su neprihvatljive objede koje je iznio, ali i kako će suradnja postojati te da Vlada i HDZ neće raditi ništa što bi štetilo Hrvatskoj

"Naravno da ću...Mi smo razgovarali o tome na stranačkim tijelima. Kada vas netko uvrijedi da ste banda, lopov, žvakaća guma , udbaši, s takvim čovjekom ne možete surađivati, to je vrlo teško, osjećate se neugodno. On je uvrijedio ne samo vodstvo stranke nego cijeli HDZ, stranku koja je vodila Hrvatsku 26 godina, i u ratu, i u osnivanju Hrvatske smo bili na čelu države s prvim hrvatskim predsjednikom", rekao je Butković.

Novinari su pitali ministra hoće li ubuduće bojkotirati predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića , a on je odgovorio da hoće, ali da će suradnja postojati, kao i do sada, pisanim putem te da Vlada neće raditi nešto što bi štetilo Hrvatskoj.

Istaknuo je kako mu nije jasno zašto to Milanović radi.

"Neprihvatljive su i za mene osobno takve objede koje je iznio predsjednik. Zašto to radi nije mi jasno. Takav diskurs i takav način komunikacije je neviđen do sada. Dugo sam u politici i moram priznati da je to vrlo teško slušati i gledati."

Upitan ima li mogućnosti, barem donekle, izglađivanje odnosa, barem na diplomatski način, do izbora, Butković je odgovorio da nisu isključivi.

"Mi smo se znali postaviti i u težim situacijama, najbolje, tako da će suradnja sigurno postojati", rekao je i dodao da "Vlada i HDZ neće raditi ništa što bi štetilo Hrvatskoj."

"Ono što se bude surađivalo pisanim putem, kao i do sada, ne brinite se, nećemo mi dovesti Hrvatsku ni u kakav problem", rekao je Butković.

Na pitanje o predistražnim radnjama koje se povezane s ministrom Paladinom, Butković je rekao da ne može komentirati nikakve istražne radnje, da ne zna o čemu se radi, da o tome čita iz medija.

"Poznajem Paladinu, on je moj kolega ministar, koji je vrlo operativan i u prvim tjednima je pokazao iskorak u poslu koji radi. Njegov najvažniji zadatak je obnova, a budući da ja vodim ministarstvo infrastrukture, dobro s njim surađujem, pa o njemu mogu govoriti sve najbolje", rekao je Butković

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je u subotu u Novom Vinodolskom na primanju izaslanstva predstavnika triju institucija vojvođanskih Hrvata.