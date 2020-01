Butković će podržati Plenkovića na unutarstranačkim izborima? Ministar: Sve ćete znati

Nekoliko ministara došlo je na, kako za tportal kažu u Vladi, radne sastanke u Banske dvore, a bila je to prilika da ih se priupita i za unutarstranačke izbore u HDZ-u

Horvat: "Siguran sam u pobjedu na izborima"



Ministar Darko Horvat je na pitanje je li došlo vrijeme da na mjesto predsjednika stranke dođe netko drugi, kazao: "Mjesto predsjednika stranke HDZ-a bit će ponovno dato u ruke gospodinu Plenkoviću i siguran sam u pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima."



Na pitanje znači li to da daje podršku Plenkoviću, rekao je:

"Dakle, ja vam mogu 12 puta odgovoriti isto. Kamera je ista, mikrofon je isti, samo su novinarke drugačije, ali utvrditi gradivo nikada nije problem."

Bačić: "Ne iznenađuje me podrška Butkovića"



Saborski zastupnik i šef HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić komentirao je informacije da će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na unutarstranačkim izborima u HDZ-u podržati Andreja Plenkovića.



"Ne bi me čudilo da je gospodin Butković stao na stranu Andreja Plenkovića u ovim unutarstranačkim izborima. On je ministar, vodi ozbiljan resor i jako dobro ga vodi. Sam je puno puta rekao koliku mu podršku u tome daje predsjednik Vlade i stranke pa me to doista ne bi iznenadilo. Razgovarao sam s njim, no neka vam on kaže što ima za reći", rekao je Bačić dodavši da će sjednica Nacionalnog vijeća HDZ-a biti ovaj tjedan.



Podsjetimo, kako je javlja N1, formirala su se tri tabora unutar HDZ-a: oni koji podržavaju Andreja Plenkovića, oporbena trojka koju čine Stier, Kovač i Penava (a trebali bi im se pridružiti još neki Plenkovićevi oponenti) i neutralni članovi, odnosno oni koji još kalkuliraju.



Andreja Plenkovića zasad je javno podržala većina ministara u Vladi, a N1 neslužbeno doznaje da će ga u skoro vrijeme podržati i Oleg Butković, ministar prometa i potpredsjednik HDZ-a, koji se s Plenkovićem, odnosno smjerom vođenja HDZ-a, nije uvijek posve slagao. Butković se kani ponovno kandidirati za potpredsjednika HDZ-a.