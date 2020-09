Burno jutro u Saboru: Raspudić isprovocirao kolege u saborskim klupama, zastupnici u sat vremena zaradili sedam opomena, Dalija Orešković donijela brojač novca

Saborski zastupnici nastavili su su zasjedanje slobodnim govorima, a nekoliko tema izbacilo je iz takta Hrastovog Hrvoja Zekanovića

'Fanatastično je kako netko može sebe nazvati progresivcem, a zauzimati se za odiuzmanje života nekome. Bez suđenja i krivice zato što je to nekome palo na pamet. I onda će nazivati progresivnim ubijenje nerođenih. Znanost kaže da život počinje začećem', dodao je.

Reagirao je na to Hrastov Hrvoje Zekanović . 'Osim suverenista nitko drugi eksplicitno neće braniti život od začeća. Imat ćemo još jedan igrokaz jer kolege iz SDP-a pripremaju zakon o pobačaju, a HDZ će tobože biti protiv njega a zapravo su istomišljenici', rekao je Zekanović.

'Moram se osvrnuti na HDZ koji govori da se život mora štititi, ali kad je kampanja onda će pokazati srednji prst svima koji su za zaštitu života. Sjećate se srednjeg prsta naše bivše predsjednice? Sva sreća da je bivša. Dobivala je glasove konzervativaca, ali je pokazala da je progesivka, da je za ubijanje', rekao je.

U svom slobodnom govoru SDSS-ova Dragana Jeckov spomenula je pak ulice u desetak hrvatskih gradova koje nose ime ili po ustaškim obilježjima ili ustaških dužnosnika. 'Nisu ulice nazvane zbog zasluga tih ljudi na drugim poljima, to je napravljeno samo zbog rehabilitacije ustaškog režima', rekla je Jeckov i pozvala zastupnike da 'naprave sve da se ova zenlja prestane sramotiti na ovaj način'.

Izazvalo je to ponovno reakciju Zekanovića. 'Ne mogu vjerovati da 2020. imamo isto ispiranje mozga koje smo imali od 1945 do 1990. Ovo je hrvatska država koja je nezavisna. Ne mogu vjerovati da smo pet minuta slušali o ustaškom režimu i to iz vaših usta', rekao je Zekanović i zaradio opomenu jer je zlouporabio institut povrede poslovnika.

Na govor Jeckov osvrnuo se i Davor Dretar iz Domovinskog pokreta. 'Vi ste članica koalicije koja vlada i nećemo govoriti o motivima koji su vas doveli s ovom temom. Ne razumijem čemu ovakav govor, vi ste na vlasti pa provediti te promjene. a ne ovako izazivati nove podjele', rekao je Dretar i spomenuo kako i u Beogradu ulice nose ime po zločincima.

Za povredu poslovnika javila se Jeckov. 'Ja sam zastupnica i predstavljam srpsku zajednicu, a kako se zovu ulice u Beogradu ostavimo poslanicima u Srbiji', rekla je i zaradila opomenu jer je zlouporabila povredu poslovnika.

Dretar je u svom slobodnom govoru prozvao HDZ zbog korupcije. 'Predsjednim države i predsjednik vlade nas zabavljaju dobro poznatim skečem otklanjanja pažnje javnosti sa stvarnih problema, sve se spušta na razinu trač partije ispred seoskog dućana nakon mise', rekao je Dretar.

No na njegov govor reagirala je HDZ-ova Vesna Bedeković spočitnuvši mu da je bio član stožera Nadana Vidoševića, koji je završio u zatvoru. 'Toliko o političkoj korektnosti kolege Dretara', rekla je i zaradila opomenu jer je zlorabila povredu poslovnika.

Niz reakcija izazvalo je izlaganje Nine Raspudića iz Mosta. 'Ovo su slobodni govori i oni koji govore imaju slobodu govoriti o čemu hoće. Al ja imam slobodu prokomentirati izbor tema koji je takav kao da vam gori kuća a vi se bavite drugom aktivnošću. U situaciji gdje imamo dosad neviđen sukob institucija u Hrvatskoj, gdje predsjednik govori o kriminalnom curenju informacija iz DORH-a, gdje imamo sukob premijera i predsjednika, govoriti o bilo čemu drugome je izbjegavanje teme. Mogu shvatiti da vladajući izbjegavaju ovu temu pa kolegica Jeckov radi što je Vlado Gotovac nazvao 'egzorciranje ustaškog duha iz Hrvatske'. Kolegica Posave Krivec jer je njen stranački kolega gradonačelnik u zatvoru ne govori o toj temi nego se u svom govoru upinje da ne bi slučajno koja beba ostala nepobačena. Kolega Zekanović...nije mi jasno njegovo junačenje i davanje sebi nekog ekskluziviteta, ima nas koji smo se jasno izrazili za zaštitu života od rođenja do smrti. Kolega Matula, od vas sam isto očekivao o temi kuće koja gori, a ne neko cjepidlačenje oko satnice i rasporeda u saboru', pobrojao je Raspudić.

Prozivke nisu dobro sjele zastupnicima a prva se za povredu poslovnika javila Jeckov. 'Ne znam od kuda mu potreba da mom klubu određuje teme. Posebno ne od strane kluba čija je popularnost manja od 6 posto', rekla je Jeckov, i dobila drugu opomenu i oduzimanje riječi jer je zloporabila povredu poslovnika.

Vili Matula Raspudiću je spočitnuo da 'pretenciozno drži lekcije' te zaradio opomenu jer je zlorabio povredu poslovnika.

Oduzimanje riječi i drugu opomenu dobio je i Zekanović također zbog zlouporabe povrede poslovnika. 'Da, junačim se i bit ću jasan oko zaštite života od začeća za razliku od vas u Mostu koji ste uvijek bili oko toga mutni', poručio je Zekanović Raspudiću.

Za povredu poslovnika javio se i sam Raspudić koji se potužio da su ga Jeckov i Matula izvrijeđali, te je također dobio opomenu.

U svom slobodnom govoru Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom osvrnula se na aferu Janaf. Podsjetila je da je nju i Marijanu Puljak predsjednik Zoran Milanović nazvao samodopadnim provokatoricama. 'Trudimo se učiti od iskusnijih pa samo danas nabavile brojač novca jer smo vidjeli da je to običaj u klubovima. Žao nam je što nam nitko nije rekao da klubovi moraju imati brojač novca', rekla je Orešković koja se za govornicom pojavila s brojačem novca kazavši da je on simbol 'omalovažavanja transparentnosti'.