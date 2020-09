Gotovo polovici zastupnika država pokriva 3000 kuna mjesečno za smještaj i režije. Evo tko je na sve na listi

Nešto manje od polovice zastupnika novog saborskog saziva u Zagrebu stanuje u unajmljenim privatnim odnosno stanovima u državnom vlasništvu. Sabor im pritom plaća najamninu do 2500 kuna i režije do 500 kuna.

Navodi i kako druge zastupnike koji žive u istoj zgradi, koja se nalazi u središtu Zagreba, sretne, ali vremena za druženje baš i nema. „Vidjeli ste koliko sam u Saboru, ujutro od 9 pa do navečer, ne stignem se družiti“, objašnjava.

"Imam stan od 29 metara četvornih, to nije ništa posebno, većina zastupnika ne želi te stanove jer su puno lošiji od stanova u privatnom smještaju“, kaže Grmoja koji činjenicu da 'mostovci' uzimaju baš te stanove objašnjava manjim troškovima za državu.

"Pitanje najma i režija uređeno je jednako i kod stanova od privatnih najmodavaca i u državnim stanovima. Sabor zastupnicima plaća najam do visine od 2500 kuna mjesečno (neto) te trošak režija do 500 kuna. Eventualne razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici sami pokrivaju“, podsjećaju iz Sabora.

U kojim su zagrebačkim četvrtima zastupnici unajmili stanove i koliki su oni, iz Sabora nisu naveli. Bez preciznog odgovora ostavili su i pitanja smiju li u tim stanovima stanovati i članovi zastupničkih obitelji, primjerice djeca-studenti, imaju li zastupnici pravo promijeniti unajmljeni stan i je li bilo takvih slučajeva, moraju li obrazložiti zašto mijenjaju, jesu li do Sabora, eventualno, stigle pritužbe od stanodavaca i ako da, koje?

Naknada za odvojeni život

"Zastupnici najmoprimci smještaj pronalaze sami te kao svaka stranka u ugovornom odnosu imaju pravo otkazivanja ugovora o najmu u skladu s ugovornim odredbama. Jednako tako sva ostala prava najmodavaca i najmoprimaca ugovorno su uređena te se rješavaju u izravnom odnosu između najmoprimaca i najmodavaca. Hrvatski sabor u tom kontekstu nije najmoprimac“, poručili su iz Sabora.

Od 8,6 milijuna kuna, koliko su prošle godine iznosili zastupnički troškovi, bez uračunatih plaća, država je za njihov smještaj, odnosno stanarinu, platila 2,4 milijuna kuna. Više od toga, 2,8 milijuna kuna, izdvojila je kako bi zastupnicima nadoknadila troškove nastale jer su osobne automobile koristili u službene svrhe, dakle jer su iz mjesta u kojima žive putovali u Zagreb. Pri tome im je plaćala i cestarinu za koju je izdvojeno dodatnih 480 tisuća kuna.

Zastupnici koji koriste pravo na smještaj u Zagrebu, imaju pravo i na naknadu za odvojeni život od tisuću kuna mjesečno koja im se ne isplaćuje za tromjesečne stanke u radu Sabora (od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja) te od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Svi zastupnici uz mjesečnu plaću, imaju i pravo na zastupnički paušal od 1500 kuna mjesečno.