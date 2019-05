Bunjac: Curić i Varga su najmanje krivi, vodi se frakcijski rat u HDZ-u

Pretres kuće Franje Varge, te pisanje Nacionala o novim aspektima afere SMS komentirao je u Saboru Branimir Bunjac iz Živog zida

Kaže da su sukobljene 'Brkićeva i Plenkovićeva grupacija'.



'Na Plenkovićevoj strani su Božinović, Ressler, Jandroković, Bačić i još neki koji žele stvoriti birokratizirani HDZ po mjeri Europske komisije i, s druge strane, Brkićeve stare strukture HDZ-a u koje bi mogli ubrojiti Karamarka, predsjednicu Grabar Kitarović, Bandića, pa donekle i Stiera i Kovača, koji nikako ne mogu prihaviti politiku koju vodi Plenković. Sada traje frakcijski rat koji upravo kulminira u trenucima kada se vodi kampanja za europarlamentarne izbore. Sasvim je očito da grupa nezadovoljnika Plenkovićem nastoji opstruirati dobar izborni rezultat na izborima na način ili da pasivizira članstvo da uopće ne izađe na izbore ili da glasaju za neke druge liste, a ne za HDZ-ovu. Nadaju se da će to, ako rezultat HDZ-a bude loš, dovesti do slabljenja Plenkovićeve pozicije, a moguće i do njegova pada', tvrdi Bunjac.



U tom konktekstu, dodaje, trebaju se gledati i napisi o imovinskoj kartici Tomislava Tolušića. 'Riječ je o totalnom ratu u kojem se više ne biraju ni sredstva ni načini ni mete. Curić i Varga su u svemu najmanje krivi jer su oni samo izvršavali nešto što im je netko naložio. Uvijek su najvažniji nalogodovaci, ali kola se obično slome na najnižim razinama. Ovoga bi puta doista moglo doći do eliminacije visokih dužnosnika, samo ćemo vidjeti na čiju će stranu nakon izbora klatno pretegnuti', poručio je Bunjac.