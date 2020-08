Bulj o luci Gaženica: Turci će zaraditi novac, a država i narod neće imati ništa

Saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Miro Bulj izjavio je u utorak kako je zadarska luka Gaženica predana u ruke turskom vlasniku te će ona bez pročistača za otpadne vode onečistiti more

Bulj je to, kako je priopćio Most, izjavio na konferenciji za novinare u Zadru, na kojoj su bili i Mostovi županijski vijećnik Zadarske županije Ivan Matić te gradski vijećnik Mladen Malta.

„Ovo je važan projekat, jer Zadar kao centar Jadrana zaslužuje ovakvu luku, ali ne i ovakvo ponašanje gdje je investicija od 1,5 milijarde kuna predana doslovno "džabe" u ruke stranom turskom vlasniku, a nema ni pročistač za otpadne vode iz brodova i kruzera koji ovdje dolaze nego oni onečišćuju more i puštaju svoje fekalije u naše more.



To znači, ocijenio je, da će se u idućih 20-tak godina, dokad će imati koncesiju, naše more zagaditi, Turci će zaraditi novac, a država i narod neće imati ništa. Nezamislivo je da nitko ne odgovara za ovo. Kao saborski zastupnik hitno ću zatražiti kod Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da se utvrdi odgovornost ovolike investicije koja nema pročistač fekalija i otpadnih voda u novoizgrađenoj luci Gaženici.



Tko je odgovoran za onečišćenja koja će se dogoditi na ovom području, upitao je i dodao kako je ovo antituristički projekat i bila bi obveza koncesionara da napravi barem pročistač i da nam ne zagađuje more, uz to što ima ogromnu dobit na štetu Zadarske županije i naše Dalmacije.



Smatra kako smo postali odlagalište tuđih otpada, što je katastrofa i ekocid.



Osobno ću tražiti da se tuđe smeće riješi na način kako se rješava u normalnim civiliziranim državama, rekao je i dodao kako je Most već ranije inzistirao da se proglasi isključivi gospodarski pojas, da se bolje nadzire more i da se naš nadzor prostorno proširi i na međunarodni prostor, ali to Vladi očito ne odgovara.



Naglasio je kako je od projekta koji je bio važan za razvoj Zadarske županije na kraju učinjena šteta Hrvatskoj i okolišu te Jadranu i ljudima na ovom prostoru. Osim zagađenja, laž je bila i da će ovdje biti 4 tisuće novih radnih mjesta, a danas ovdje ima desetak novozaposlenih osoba u luci.“ – rekao je Miro Bulj.



Ivan Matić smatra kako je razvoj luke neminovan, te da će tu dolaziti sve više brodova pa će tako biti i sve više ispuštanja fekalija u naše more. „Izgradnja pročistača je nužna i bitno je da se to što prije napravi jer ako se ova luka bude razvijala onako kako je obećano, onda bi izgradnja pročistača trebala biti prioritet.“