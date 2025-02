Bulj: Dok sam na čelu Sinja nema suradnje s Pupovcem i njegovim etnobiznisom

Dok je on gradonačelnik, ističe, neće u prostorima grada financirati niti jedan projekt Milorada Pupovca i SNV-a 'pa makar ga i zatvorili'.

Poziv u policiju dobio je, kaže, jer je nakon što je zabranio izložbu prijavljen za kazneno djelo uskrate ili ograničavanja slobode govora ili javnog nastupa.

Naglasio je da je uvijek kao gradonačelnik, ali i Sinj kao grad, bio za slobode, te da to vjerojatno nekog smeta. "Sve je moguće kod Andreja Plenkovića i HDZ-a. To su štetočine ovoga društva, naravno uz pomoć županijskih čelnika Blaženka Bobana. Ja njima jednostavno smetam. Toga sam svjestan i dok sam im smetnja bit ću u politici, a kada me budu hvalili i budem s njima onda ću otići iz politike", zaključio je sinjski gradonačelnik.

Sporna izložba je zapravo ciklus fotografija koje prate tradicionalnu kulturnu manifestaciju Sijelo tromeđe, koja se odvija u selu Strmica kontinuirano već više od pola stoljeća. Manifestacija predstavlja narodne običaje hrvatskih Srba, ali i onih iz susjednih zemalja.