Cvokotanje po hladnim briselskim uredima: 'Razumijemo energetsku krizu, ali prilično je neugodno'

U jeku poskupljenja energenata Europska unija u skladu s vlastitim preporukama ograničila je temperaturu prostora u svojim institucionalnim sjedištima u Bruxellesu na 19 stupnjeva. Promjena nije prošla posve glatko

Diljem grada, u zgradama glavnih uprava, tzv. europskih ministarstava, temperature padaju, a eurokrati navlače toplu odjeću, od šalova do dolčevita u stilu Emmanuela Macrona. U Glavnoj upravi za regionalnu politiku djelatnici su izmjerili 16 stupnjeva. Oni nose dodatne šalove i jakne. U Glavnoj upravi za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu osoblje navlači džempere s oznakom EU-a, namijenjene stranim misijama. Također je postalo hladnije u Glavnoj upravi za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, Glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove te Glavnoj upravi za mobilnost i promet. Neki su djelatnici ponosni na to što se solidariziraju s građanima EU-a koji moraju plaćati skuplje režije.

'Hladnije je bolje za mene', rekao je poljski europski povjerenik Janusz Wojciechowski tijekom intervjua za Politico na 10. katu Berlaymonta. 'Primjetno je hladnije nego prošle godine i to s pravom', rekao je drugi dužnosnik u istoj zgradi. 'Svi mi pridonosimo smanjenju potrošnje energije i ponosan sam na to.' Nekima je i zabavno. Jan-Tjibbe Steeman iz Glavne uprave za istraživanje i inovacije našalio se na Twitteru da djelatnici u pauzi za ručak grade ledene dvorce, ipak dodajući: 'To je u redu i za dobar cilj.' Drugi djelatnik iz Berlaymonta poručio je: 'Sve je to dio našeg doprinosa podršci Ukrajini i ako to kažemo javno, onda to moramo učiniti i osobno i privatno.'

Međutim ove mjere uštede energije mogle bi imati neželjene posljedice. Prema riječima prvog dužnosnika u Berlaymontu, 'kolege počinju ne dolaziti u ured ili razmišljaju o donošenju električnih grijalica koje očito neće učiniti ništa u smislu uštede energije'. Neki su frustrirani time što poruke vodstva EU-a podrazumijevaju uštedu energije radom od kuće, što je u najmanju ruku dvojbeno. Promrzlim birokratima, koji moraju dolaziti u ured barem dvaput tjedno, Komisija je zabranila korištenje prijenosnih električnih grijalica.