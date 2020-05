Belgijska zrakoplovna tvrtka Brussels Airlines ovoga će ljeta, između 15. lipnja i 31. kolovoza, postupno povećavati broj odredišta u koja će letjeti, a među njima su i četiri hrvatska - Zagreb, Split, Dubrovnik i Zadar.

Od 15. lipnja do 31. kolovoza, Brussels Airlines će postupno dodavati destinacije u koje će letjeti, kojih će konačnici biti 59 u 33 zemlje Europe, Afrike i Sjedinjenih Država. Na popisu su i četiri hrvatska odredišta: Zagreb, Split, Dubrovnik i Zadar. Na popisu je 45 europskih destinacija u 20 zemalja, 13 afričkih i jedna u Sjedinjenim Državama, zračna luka JFK u New Yorku. U pripćenju tvrtke se dodaje da je trenutačno u tijeku ažuriranje sustava rezervacija i da bi taj proces trebao biti dovršen do kraja ovoga tjedna.

Red letenja za razdoblje nakon ljeta bit će objavljen početkom lipnja. U kompaniji se nadaju da će od danas do kraja ove godine moći ostvariti 50 posto prvotno planiranih letova.