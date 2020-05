Američko ministarstvo prometa optužilo je u petak kasno navečer kinesku vladu da američkim avioprijevoznicima onemogućava ponovno pokretanje letova za Kinu te je pozvalo kineske avioprijevoznike da utvrde rasporede letenja zajedno s američkom vladom

Administracija predsjednika Donalda Trumpa nije uvela restrikcije za kineske avioprijevoznike, no navodi kako razgovori s Kinom nisu doveli do dogovora.

U dokumentu na koji se poziva Reuters američko ministarstvo prometa nazvalo je situaciju "kritičnom" jer dvije američke aviokompanije, Delta Air Lines i United Airlines, žele u lipnju obnoviti letove za Kinu, o čemu nije postignut dogovor, dok su kineski avioprijevoznici letjeli na američkim linijama i tijekom pandemije Covida-19.

Ministarstvo poziva kineske avioprijevoznike, uključujući Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co i Hainan Airlines Holding Co, da prijave raspored i druge detalje letova do 27. svibnja.

Sjedinjene Države uvele su 31. siječnja zabranu većini ne-američkih državljana da putuju u SAD ako su 14 dana ranije bili u Kini, no nisu uvele bilo kakve restrikcije na kineske letove.