Brojne tvrtke i ustanove pomažu nastradalima u potresima

Brojne hrvatske tvrtke i institucije uključile su se u pomoć na stradalnicima u potresima koji su zadesili Sisak, Petrinju, Glinu i okolicu, uplaćujući novac i donirajući svoje proizvode i usluge.

"Uvjereni da se ovakve situacije mogu prebroditi samo u zajedništvu i solidarnosti, Lidl i Kaufland zajednički su donirali 15 milijuna kuna za pomoć stradalima, još jednom pokazujući da su uvijek spremni brzo reagirati i pomoći onima kojima je to najpotrebnije", priopćili su Lidl i Kaufland.

Osim uplaćenog iznosa, HTZ je uputio dopis i apel svim turističkim zajednicama u Hrvatskoj na solidarnost i pomoć turističkim zajednicama sa stradalih područja u vidu novčane pomoći za obnovu oštećene ili uništene infrastrukture u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i to uplatom na račun Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije/broj ž. r. 2407000-1188005144; MB; 1202308; OIB: 14168299259; IBAN: HR5324070001 188005144.

Svi oni kojima je potreban smještaj za sve informacije i dogovor mogu se javiti na telefon 052/465 000 ili na e-mail adresu callcenter@valamar.com.

Glovo dostavlja donacije bez naknade

Akciji prikupljanja donacija za potresom pogođena područja priključio se i Glovo te omogućio svima koji žele pomoći besplatno preuzimanje donacija i dostavu do željene adrese. Potrebno je pripremiti potrepštine koje želite donirati, otvoriti aplikaciju Glovo, odabrati kategoriju Express Dostava i upisati adresu na kojoj donaciju treba prikupiti, kao i adresu u vašem gradu na koju želite poslati donaciju. Donacije se potom bez naknade dostavljaju do naznačene adrese, bez obzira je li to adresa prikupnog mjesta Crvenog križa ili drugih organizacija koje su organizirale prikupljanje pomoći, kažu u Glovu.

Moguće je donirati namirnice, odjeću, higijenske i ostale potrepštine. Aktivacija je dostupna u svih 11 gradova u kojima Glovo posluje – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku Zadru, Sisku, Puli, Karlovcu, Velikoj Gorici, Varaždinu i Slavonskom Brodu i trajat će dok god za to bude potrebe.

OTP banka pomaže s 3,5 milijuna kuna

Za obnovu medicinske opreme, uređaja i objekata oštećenih u potresu OTP banka donirala je bolnici Sisak 1,5 milijun kuna. Dodatnih milijun pomoći kuna banka će izdvojiti za pomoć Gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. U svom programu Zeleno svjetlo za poduzetništvo s dodatnih 500 000 kuna pružit će potrebnu pomoć stradalim poduzetnicima, a posebnim fondom od pola milijuna kuna pomoći će svojim zaposlenicima čiji su domovi oštećeni potresom.

OTP banka navodi da su u potresima pogođeni mnogi njezini klijenti, suradnici, partneri i zaposlenici.

Pomaže i Petrokemija

Petrokemija je na svojim internetskim stranicama objavila da je danas uputila prvu traženu tehničku pomoć u materijalu i sredstvima prema Petrinji i područjima stradalima u jučerašnjem potresu.