[INFOGRAFIKA] Brojke ne lažu: Hrvatice rađaju sve starije, pogledajte kako stojimo u odnosu na ostatak Europe

U Europskoj uniji tijekom 2016. godine prosječna životna dob žena prilikom porođaja najniža je bila u bugarskoj regiji Sliven (25,1 godina), dok je najviša bila u grčkoj regiji Voreios Tomeas Athinon (33,8 godina), objavio je Eurostat. Prosjek na razini Europske unije je 30,6 godina, dok je u Hrvatskoj nešto niži i iznosi 29,6 godina

Najstarije žene, uz Grad Zagreb, rađaju u Primorsko-goranskoj (30,7 godina), Splitsko-dalmatinskoj (30,6 godina), Istarskoj (30,5) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (30,4). Prošle godine je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio sličnu statistiku na osnovi koje je zaključeno da porodi u Hrvatskoj postaju najučestaliji u dobi od 30 do 34 godine. Kasna dob u kojoj se žene odlučuju na porod svakako je jedan od razloga demografske krize u Hrvatskoj, ali nije jedini, jer se, kao što je vidljivo iz ovog istraživanja Eurostata, čitava Europa bori s tim problemom.

U Europskoj uniji najmlađe žene rađaju u Bugarskoj i Rumunjskoj. Prosječna dob za porod ispod 27 godina zabilježena je tek u 22 europske regije i sve se nalaze u Rumunjskoj ili Bugarskoj.

S druge strane pet od 12 regija u kojima se žene najstarije odlučuju na porod smještene su u Londonu: Wandsworth (33,7 godina), Camden & City of London (33,7 godina), Kensington and Chelsea & Hammersmith and Fulham (33,6 godina), Westminster (33,3 godine) i Lambeth (33 godine).