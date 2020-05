Prema posljednjim podacima laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu prešao je šest milijuna, s više od 367.000 umrlih

Prvih 41 slučajeva koronavirusa potvrđeno je u kineskom Wuhanu 10. siječnja, a svijet je do prvih milijun slučajeva stigao 1. travnja. Od tada se oko dva milijuna novih slučajeva prijavljuje svaka dva tjedna, prenosi agencija Reuters.

Do sada je u Južnoj Americi zabilježeno ukupno 975.406 potvrđenih slučajeva i 50.110 smrtnih slučajeva, a gotovo polovica se odnosi na Brazil.

Međutim, stručnjaci u Brazilu procjenjuju da bi broj zaraza mogao biti i do 15 puta veći nego što to navode službene brojke, s obzirom na to da zemlja ne provodi masovne testove.

Pandemija napreduje u Brazilu u ozračju sukoba guvernera i gradonačelnika koji su primijenili djelomične karantene, dok predsjednik Jair Bolsonaro ove mjere smatra ekonomskom propašću.

"Korona-skeptičan" Bolsonaro i dalje sudjeluje u demonstracijama svojih pristaša i odlazi u predgrađe glavnog grada Brasilije, uzrokujući gužve dok stručnjaci za borbu protiv epidemije preporučuju društveno distanciranje.