Brodom HRM-a u NATO operaciji prvi puta zapovijeda žena, poručnica Antonija Peroš

Iz splitske vojne luke Lora u utorak je ispraćen 12. hrvatski kontingent (HRVCON) koji će na raketnoj topovnjači Vukovar sudjelovati u NATO-operaciji Sea Guardian, a po prvi put a brodom će zapovijedati žena - poručnica bojnog broda Antonija Peroš

'U operaciji na središnjem Sredozemlju sudjelovat će 32 pripadnika HRM-a, a po prvi put brodom će zapovijedati žena – poručnica bojnog broda Antonija Peroš', izvijestilo je Ministartstvo obrane RH (MORH). Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontraadmiral Damir Dojkić istaknuo je da je sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji potpore miru Sea Guardian od velikog je značaja za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM), prvenstveno jer nam omogućava unaprijediti naše operativne sposobnosti.

'Pored 12. kontingenta, u ovom trenutku se u NATO aktivnosti, u sastavu stalne protuminske skupine SNMCMG2, nalaze i naše kolege, tim protuminskih ronitelja Flote HRM-a. Sve je ovo pokazatelj naše spremnosti sudjelovanja u kolektivnoj obrani te doprinosa miru i sigurnosti. Znanja i vještine potrebne za zadaću imate te stoga nimalo ne sumnjam u uspješnost vašeg sudjelovanja. Kao i uvijek do sada budite potpora jedni drugima'. rekao je zapovjednik HRM-a kontraadmiral Dojkić. Zapovjednik 12. HRVCON-a kapetan korvete Dino Čobo rekao je kako su provedene sve planirane pripreme. 'Tijekom priprema pripadnici kontingenta pokazali su zavidnu razinu profesionalnosti, predanosti i odricanja', istaknuo je Čobo. Dodao je kako će se u provedbi zadaće prvenstveno voditi računa o sigurnosti broda i posade.