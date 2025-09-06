Na istočno krilo NATO saveza stiglo tisuću njemačkih vojnih vozila

Dvama teretnim brodovima prevezena su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema te osoblje iz njemačke luke Rostock preko Baltičkog mora do Litve, članice Europske unije i NATO saveza.

Nakon pristizanja u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pješadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litavskim vojnim bazama, priopćio je glasnogovornik njemačke vojske Bundeswehra u subotu.

U Litvi, vojska i vozila sudjelovat će u opsežnim vježbama nazvanim Quadriga 2025, usredotočenim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uvjetima.