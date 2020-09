Brnabić: Sporazum između Srbije i Kosova je povijesni

Srbijanska premijerka Ana Brnabić ocijenila je u subotu da je dokument, potpisan u petak u Washingtonu između Srbije i Kosova, "povijesni sporazum", navodeći da se njegov značaj u ovom trenutku ne može "shvatiti u potpunosti"

Brnabić je za TV Prva rekla da je sporazum dobar za obje strane, ocijenivši da je to "pobjeda i za Beograd i za Prištinu", premda je, po njezinu mišljenju, prištinska delegacija bila pod pritiskom da potpiše.

Brnabić je izrazila "zahvalnost administraciji u Washingtonu" što su čuli stajalište Srbije i nepristajanje na priznanje neovisnosti Kosova "i povukli to".

Brnabić je ocijenila da je, "točka 10", koja je navodno predviđala uzajamno priznanje, bila "iznenađenje" i "crvena linija" za izaslanstvo Srbije predvođeno predsjednikom Aleksandrom Vučićem i da je on to "jasno rekao" sugovornicima u Bijeloj kući.

Nikakav dokument sa Kosovom nije potpisan, rekao je Dačić u Kragujevcu, naglasivši kako ne postoji sporazum koji su potpisali Vučić i Hoti.

Dačić je na novinarsko pitanje šta je potpisano u Washigntonu - bilateralni sporazum Srbije s Amerikom kako tvrdi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ili bilateralni sporazum s Kosovom, što tvrdi specijani izaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell - odgovorio kako ne zna šta je Grenel napisao na Twiteru.

U pojedinim srbijanskim medijima danas je emitirana Grenellovom izjava poslije potpisivanja sporazuma u Bijeloj kući u kojoj on izrijekom rekao da je riječ o sporazumu Srbije i Kosova.

"Obje strane su potpisale sporazum da surađuju na normaliziranju ekonomskih odnosa", rekao je Grenell, naglasivši da je sporazum 99,9 posto isti, osim u posljednjoj točki, koja se tiče Izraela.

"Srbija će do srpnja sljedeće godine prebaciti svoje veleposlanstvo (u Jeruzalem) – to je srpski dio sporazuma, a za Kosovo, sve je isto do posljednje točke koja glasi da će imati međusobno priznanje sa Izraelom", naglasio je Trumpov specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine.

Grenell je rekao kako "ne bi ni pokušavao" razjasniti "šta je predsjednik Vučić mislio kada se obraćao srpskim medijima".

"Ono što je rekao u sali za sastanke je da je ovo povijesni sporazum koji će normalizitrati regiju. Pričao je o mini-schengen zoni", naveo je Grenel.

Komentirajući tvrdnje o navodnoj točki 10 koja se dovodila u vezu s uzajamnim priznanjem, Grenell je kratko objasnio: "Što se tiče točke 10, pogrešno je reći da je postojala točka 10. Nijedna od njih nije bila numerirana. Ne znam otkud to".

Srbija i Kosovo pristale su na normaliziranje gospodarskih odnosa, rekao je američki predsjednik Donald Trump u petak poslije potpisivanja sporazuma u Bijeloj kući i pohvalio "veliko postignuće" do kojeg je došlo 12 godina nakon što je Kosovo proglasilo neovisnost od Srbije.

"Srbija i Kosovo su se obvezale na normalizaciju gospodarskih odnosa", rekao je Trump i poručio kako su "dvije zemlje, usredotočivši se na stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast, uspjele postići veliki iskorak".