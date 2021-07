Britanski stručnjak: sto tisuća slučajeva covida dnevno je 'gotovo neizbježno'

Znanstveni savjetnik britanske vlade rekao je, uoči ukidanja epidemioloških mjera u Engleskoj, da je “gotovo neizbježno” da će broj novih slučajeva zaraze covidom-19 dostići sto tisuća dnevno uz tisuću hospitaliziranih

Neil Ferguson, profesor na londonskom Imperial Collegeu i član znanstvene savjetodavne skupine za hitne situacije britanske vlade (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE), rekao je za BBC da se navedene brojke mogu i dvostruko povećati, no da je to “znatno manje izvjesno”.

Na pitanje o tome u kojem će smjeru zemlju odvesti ukidanje epidemioloških mjera, Ferguson je rekao: “To je teško reći sa sigurnošću, no mislim da je sto tisuća slučajeva dnevno gotovo neizbježno”.