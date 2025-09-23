Brazilski predsjednik napao Trumpa: Nema opravdanja za napade na naše institucije

"Napadi na suverenitet, proizvoljne sankcije i jednostrane intervencije postaju pravilo", rekao je Lula , ne spomenuvši Trumpa. "Nema opravdanja za jednostrane i proizvoljne mjere protiv naših institucija i našeg gospodarstva".

Lulini komentari odraz su njegove stalne kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog nametanja carina, ograničenja kada su posrijedi vize i financijskih sankcija, kao odgovor na suđenje i osudu bivšega brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022.

U ponedjeljak je Washington nametnuo sankcije supruzi suca koji je predsjedao suđenjem Bolsonaru na Vrhovnom sudu, što je Trump nazvao "lovom na vještice" te je opozvao vize šestorici visokorangiranih brazilskih dužnosnika.

Trumpova administracija prethodno je sankcionirala suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa sukladno Zakonu Magnitsky i uvela 50- postotne carine na uvoz brojnih brazilskih proizvoda iz SAD-a.

Lula je istodobno stao u obranu istrage i pravičnog postupka, koji su rezultirali osudom Bolsonara, osuđenog na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča da bi ostao na vlasti.

"Imao je puno pravo na obranu", rekao je Lula. "Pred očima svijeta, Brazil je poslao poruku svim ambicioznim autokratima i njihovim pristašama: naša demokracija i naš suverenitet nisu predmet pregovora."