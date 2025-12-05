Božinović nakon femicida u Međimurju: Imao je 35 kaznenih prijava, žrtva je bila u sigurnoj kući

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije, dan nakon svirepog ubojstva žene u Međimurju

Teme razgovora obuhvatile su ključne izazove s kojima se susreće romska zajednica na području Međimurja, kao i moguće modele suradnje državne i lokalne razine s ciljem unapređenja društvene uključenosti, sigurnosti i kvalitete života. Božinović je nakon sastanaka dao izjavu za medije i dao dosad prikupljene informacije o tragičnom događaju u Međimurju. U malom mjestu Sitnice, blizu Murskog Središća, muškarac (40) iz Piškorovca pucao je na dvije sestre, stare 28 i 29 godina. Jedna je preminula po dolasku u bolnicu, dok se druga i dalje bori za život. Ubojica je trenutno u bijegu.

Policija obavlja očevid nakon pucnjave u Međimurju. Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja

Na početku press konferencije medijima se obratio policijski načelnik. Vozilo napadača pronađeno u Sloveniji "Odmah nakon dojave policajci su stigli na mjesto događaja te tamo zatiču dvije žene s prostrijelnim ranama. Hitno su prevezene u bolnicu, gdje je neposredno nakon toga preminula, dok se druga trenutno bori za život. Policija je i dalje na lokaciji, obavlja očevid, a poduzimamo mjere traganja za počinjeteljem. Vozilo je pronađeno u Sloveniji, a za napadačem se i dalje traga", rekao je načelnik policije. Emeđimurje je objavilo kako se radi o žutoj Opel Astri.

Riječ je preuzeo Božinović. 'Žena je neko vrijeme bila u sigurnoj kući' "Sve se dogodilo u blizini slovenske granice i uspostavljena je operativna suradnja sa slovenskom policijom. Ovdje teško da može biti nešto drugo osim femicida jer se ovdje radi o bliskoj osobi. Imamo osnovanu sumnju u to tko bi mogao biti počinitelj, znamo za kime se traga. Napadač je recidivist, imao je tridesetak kaznenih djela. S takvima imamo najveći problem." Napadača je žena već prijavljivala, što je ministar Božinović potvrdio te rekao kako je žrtva bila u sigurnoj kući neko vrijeme. "Kad govorim o ovakvim situacijama, pravi način kako se ovo može spriječiti... Nema nikakvih jamstva. Dok se ne dogodi, uvijek se možemo vratiti pitanju prevencije. Ovakve stvari se ne mogu u potpunosti isključiti. Policija ima još neka saznanja, ali to je još uvijek predmet istrage. Ono što možemo reći smo rekli", rekao je Božinović. Ubojstvu je prethodila burna svađa Index je doznao od izvora bliskih obitelji da je, nakon što je izašao iz zatvora, muškarac sve učestalije sumnjičio svoju nevjenčanu suprugu za nevjeru. Već narušen odnos, obilježen dugotrajnim obiteljskim sukobima i ponajprije nasiljem, posljednjih je tjedana, kako se neslužbeno doznaje, postao izrazito nestabilan. Prema zasad dostupnim neslužbenim informacijama, svemu je prethodila burna svađa u obiteljskoj kući u Sitnicama, neposredno prije samog zločina. Novi detalji o mogućem motivu pucnjave u Sitnicama Mještani navode da su sve učestaliji verbalni sukobi, ali i raniji incidenti povezani s nasiljem u obitelji, već duže vrijeme upućivali na to da situacija opasno izmiče kontroli.