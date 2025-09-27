Božinović: Nećemo dopustiti da maloljetničko nasilje postane pravilo

Po njegovim riječima, od samo početka zagovaraju koordinirani pristup u rješavanju toga i već su postigli nekoliko sporazuma s više institucija u Hrvatskoj da se to zajednički radi. „Na tome ćemo nastaviti raditi i budite sigurni da nećemo dopustiti da bilo što od ovoga postane nešto više od izuzetka, a najmanje pravilo”, poručio je.

„Prije ovog bio je jedan u lipnju, drugi u rujnu, no prije i poslije nije zabilježeno takvih događaja pa kad pripadnici policije govore o izoliranim slučajevima to je činjenica. Meni je potpuno jasno da se građani na bilo kakav spomen nasilja osjećaju nesigurno i na neki način dobro je da se otvaraju ta pitanja u javnosti”, ocijenio je Božinović.

Božinović je podsjetio kako je policija u svim nedavnim slučajevima vršnjačkog nasilja, ne samo u Zagrebu, time što je uhitila sve počinitelje i dala ih na daljnju obradu pravosudnim institucijama u najkraćem mogućem vremenu obavila svoj temeljni posao, a to je uspostava javnog reda i mira.

'Prevencija je pola rješenja'

”Policija provodi najveći broj edukativnih akcija kroz škole i u javnosti, obraćamo se svim ugroženim skupinama jer smo potpuno svjesni da je prevencija pola rješenja”, napomenuo je.

„Međutim, policija ne može zamijeniti ulogu društva, kad stvar dođe do policije onda smo obično kao društvo negdje nešto propustili učiniti. Policija ne može odgajati djecu umjesto roditelja niti može zamijeniti školski sustav, ali je uvijek tu i uvijek će biti tu”, dodao je.

Rekao je i da se na inicijativu policije održavaju sastanci sa školama u tom dijelu Zagreba ali i diljem Hrvatske, gdje se okupljaju i predstavnici socijalnih službi te zdravstvenih institucija, a načelnici policijskih postaja imaju obvezu poticati i najmanje jednom mjesečno razgovarati sa svim akterima da se prepoznaju eventualna kritična ponašanja.

'Vojni rok je zahtjev vremena u kojem živimo'

Odgovarajući na pitanja novinara, u okviru proslave 75 godina Hrvatske gorske službe spašavanja Božinović je komentirao i u subotu održani prosvjed protiv protiv obveznog uvođenja vojnog roka.

„Mi smo transparentno govorili koji su razlozi uvođenja vojnog roka, koji imaju komponentu civilnog služenja i unutar Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova, ali i u jedinicama lokalne samouprave. Naši argumenti su poznati i siguran sam da velika većina građana to podržava jer to je zahtjev vremena u kojem živimo”, rekao je.

„Kad je obljetnica bilo koje sigurnosne institucije, HGSS-a ili Hrvatske vatrogasne zajednice, svi govore o sve intenzivnijim i kompleksnijim sigurnosnim izazovima. Sve ozbiljne države se pripremaju ono što nas na žalost čeka, bilo vezano za klimatske promjene ili neke druge prijetnje našem miru i sigurnosti, a Hrvatska spada u ozbiljne države”, zaključio je.