Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je izjavu ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka da oni koji su u samoizolaciji, ako stave masku i nemaju simptome, mogu i glasati

'Danas je, prema nekim zadnjim podacima, više od 800 stranaca došlo u Hrvatsku. Ovdje govorimo o državljanima EU. Razlozi su ili poslovni sastanci ili gospodarski interes RH. Tu su i osobni razlozi. To su situacije koje se dopuštaju. I moraju se poštivati epidemiološke mjere', ističe.

'Gospodin Capak je šire elaborirao jedno pitanje. Nije to stav da je to neko pravilo koje će se primjenjivati. Kad se bude donijela takva odluka onda će se Državno izborno povjerenstvo javiti HZJZ-u i napraviti okvir po kojem će se moći odvijati izbori', kazao je Božinović za RTL Direkt.

'Mi smo dopustili našim državljanima ulazak i izlazak iz RH. Drugi dio je da li države u koje namjeravaju ići budu htjeli primati i pod kojim uvjetima. Većina država EU prima državljane EU. Mi jesmo u razgovorima s našim susjedima Slovencima i mislim da smo u jednoj situaciji gdje bismo mogli postići sporazum da pomognemo našim državljanima', kazao je Božinović.

Komentirao je i informacije da se krajem mjeseca početkom lipnja vraćaju letovi za London, Amsterdam. 'Ako se otvori zračna linija, to znači suglasnost druge strane, onda je to to. Svi u Europi pokušavaju naći najmanje bolan izlaz iz ove situacije', istaknuo je.