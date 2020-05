Čelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović, na redovitoj konferenciji za medije, najavio je kako će tijekom nedjelje biti objavljene odluke o daljnjem popuštanju mjera koje će vrijediti od ponedjeljka

Čelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović , na redovitoj konferenciji za medije, najavio je kako će tijekom nedjelje biti objavljene odluke o daljnjem popuštanju mjera koje će vrijediti od ponedjeljka. Odlukama se omogućava okupljanje do 40 osoba na jednom mjestu , umjesto do pet koliko je sad ograničenje, s radom počinju trgovački centri, ugostiteljski objekti, nacionalni parkovi i parkovi prirode, održavanje proba umjetnika i djelatnika u kulturi.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak, na novinarsko pitanje oko rada nedjeljom koji je dozvoljen kafićima, ali ne i trgovinama, odgovorio je kako je namjera bila da se spriječi veći okupljanje ljudi nedjeljom, a da ne vjeruje će se veći broj ljudi nedjeljom okupljati u kafićima.

'Mislim da je dobro da se negdje može popiti kava. Ono što je bio cilj, produžili smo radno vrijeme za 24 sata i na drugoj strani balansa smo htjeli oduzeti do radnog vremena i dogovorili smo se da to bude nedjelja. Za ugostiteljske objekte smatramo da to nije velika mobilnost kao što je to za trgovine', odgovorio je Capak.

Ravnatelj HZJZ-a izvijestio je i kako je reprodukcijski faktor malo povišen zbog situacije na Braču te da se sada kreće između 0,7 i 0,8, što smatra dobrim. Nedavno, kad se u Hrvatskoj bilježio jednoznamenkasti dnevni porast novozaraženih, taj je faktor iznosio i 0,2. Pojasnio je i kojih će se mjera trebati pridržavati osobe koje dolaze u Hrvatsku.

'Istina je da nećemo te ljude stavljati u mjeru samoizolacijje, ali smo propisali stroge upute kojih se trebaju pridržavati. Od njih se traži da nemaju puno kontakata, da se drže higijene, da ne izlaze često van, da ako na mjesta gdje ima više ljudi nose zaštitne maske, da svaki dan mjere temperaturu i da se na prvi simptom jave obiteljskom liječniku ili epidemiološkoj službi, ako je riječ o stranom državljaninu', rekao je Capak.