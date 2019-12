Bozanić: Potrebno je izbrisati mržnju i predrasude prema drugima

Nadbiskup zagrebački Josip Bozanić poručio je s mise polnoćke u zagrebačkoj katedrali kako je potrebno iz srca izbrisati srdžbu, ljutnju, mržnju i predrasude prema drugima, pa i prema onima koji su možda činili zlo

Kazavši kako ne bismo mogli ljubiti Boga da on nas nije prvi ljubio, kardinal je istaknuo kako je Božić ostvarenje Božje ljubavi prema svima.

Kardinal je poručio kako Božja slava od koje dolazi sve lijepo i dobro ispunja čovjekovo srce divljenjem i radošću.

"Tko prepozna Boga doživi radost. Božićno nas otajstvo vodi do Božje slave, do Božjega svjetla, to je dar božićne noći", rekao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj katedrali.

