Bošnjaković: Ne vidim elemenata za smjenu Kuščevića

Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, gostujući u emisiji 'Točka na Tjedan' N1 televizije da će o mogućem odlasku ministra uprave Lovre Kuščevića iz Vlade premijer Andrej Plenković dati konačnu riječ i ocjenu, ali da on prema dostupnim informacijama ne vidi elemenata za to

'On ima informacije na raspolaganju ili ih još uvijek traži i nakon toga on će donijeti odluku. Po onome što ja vidim, ja mislim da nema elemenata za to. Ovo što je rekao premijer odnosi se na neka druga vremena koja su bila. O tome neću govoriti jer tu nemam nikakav uvid.

Ako se radi o radnjama koje su kažnjive i koje su u nekoj kaznenoj zoni, onda bi se dalo razgovarati. Međutim, ja o svemu nisam stekao dojam da ima elemenata kaznene ili prekršajne odgovornosti niti da su ikakvi postupci pokrenuti, tako da s te strane ja ne vidim nikakve čvrste razloge za to. Ali to je pitanje, moram priznati, s kojim se ja ne bavim', rekao je Bošnjaković.

Smatra da se medijska rasprava oko ministra Kuščevića digla na razinu hajke.