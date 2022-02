Borzan izabrana za potpredsjednicu eurosocijalista za ekonomiju

Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan izabrana je za potpredsjednicu Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, a kao potpredsjednički resor dodijeljena joj je "izgradnja ekonomije koja radi za građane", priopćio je ured zastupnice u srijedu

U priopćenju se ističe da je Borzan ovim imenovanjem postala jedna od najutjecajnijih zastupnica u Europskom parlamentu, gdje su socijalisti druga grupa po veličini i broje 145 zastupnika.

“Jako sam sretna što mi je ponovno ukazano povjerenje da vodim ovaj resor koji je još važniji u vrijeme krize. Kao i do sada, borit ću se da Hrvatska ima jaku poziciju za stolom. Na europskom tržištu ne smije biti velikih i malih, bitnih i nebitnih. U svom dosadašnjem radu sam se hvatala u koštac s industrijom zahtijevajući najbolje za naše građane.

To je uvijek borba Davida i Golijata. Istraživanje koje sam provela u Hrvatskoj pokazalo je kako je skoro 90 posto građana uvjereno da se velike multinacionalne kompanije vode isključivo profitom. Pored toga, za nas dolaze posebno izazovna vremena. Energentska kriza divlja po cijeloj EU, a u Hrvatskoj su cijene struje skočile za skoro pet puta. Uz to, uvođenje eura donosi nove izazove, a većina građana RH smatra da nismo spremni za to. Čak 88 posto građana je opravdano zabrinuto oko porasta cijena“, kaže Biljana Borzan.