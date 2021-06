Borić: Vjerujem da većina u Gradu zna svoj posao, treba im dati priliku

Zastupnica nove ljevice Rada Borić gostovala je u Novom danu te je govorila o prvim potezima novog zagrebačkog gradonačelnika.

Na početku je rekla kako su ona i Tomislav Tomašević posljednju godinu volonterski radili i u zagrebačkoj Skupštini. “Smatram da je izuzetno važno sada, kada više nismo oporba nego smo preuzeli vođenje gradom, pokazati da znamo i možemo”, rekla je Borić na N1.

“Kao što smo čuli, naš novi gradonačelnik doista je započeo novi dan u Zagrebu jučer. On je već na svom radnom mjestu. Jučer smo dobili 2000 stranica koje treba pogledati. Sigurno se u razgovoru od 2 sata nije detaljno čitalo izvješće. Treba vidjeti stanje financija, dubinski to pogledati, za to će trebati vrijeme, ali treba vidjeti već sada što se može napraviti oko ušteda. Jučer je donesena barem jedna odluka o poništenju jednog natječaja, a to je o dnevnom najmu vozila Grada Zagreba”, rekla je.