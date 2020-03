Bolnice pucaju pod pritiskom pacijenata, liječnici u paklenoj dvojbi: Kome dati krevet i respirator?

U Lombardiji, bogatoj pokrajini u žarištu epidemije koronavirusa, nestašica bolničkih kreveta i medicinske opreme prisiljava liječnike na donošenje iznimno teških odluka. Dok broj zaraženih raste, bolnice grcaju u naporima da osiguraju dodatne krevete na jedinicima intenzivnog liječenja. Neke su zatvorile cijele odjele kako bi ih pretvorile u smještaj za oboljele od koronavirusa, dok su druge transformirale operacijske dvorane u intenzivnu skrb, izvještava portal Politico.eu

Specijalisti svakodnevno se nalaze pred teškim izborom - tko će dobiti bolnički krevet i pristup respiratoru.

Lombardija raspolaže s oko 900 kreveta na odjelima intenzivnog liječenja, no ponegdje - osobito u Bergamu, Lodiju i Paviji - kapaciteti su nedovoljni. Zasad se radi po pravilu da se postojeći resursi čuvaju za pacijente s najvećim šansama za preživljavanje. To znači da prioritet imaju mlađi, inače zdravi pacijenti u odnosu na one starije, koji vuku neke kronične bolesti ili stanja.