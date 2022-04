Bojan Ivošević: 'Bit ću šokiran ako budem osuđen. Nije mi jasno zbog čega me gone'

On je razlog zašto Split ide na nove izbore, on je toliko važan gradonačelniku da bi radije riskirao izgubiti poziciju nego njega. Zbog njega je prvi put u povijesti splitski gradonačelnik dao ostavku, zbog njega novinari Slobodne Dalmacije, barem tako kažu, osjećaju "strah i uznemirenost". Split je pokušavao promijeniti prvo aktivizmom i provokacijom, sad iz pozicije vlasti. On je donedavni, a nada se i budući splitski dogradonačelnik. Bojan Ivošević bio je gost RTL Direkta

Ivošević je na početku otkrio kako mu ide unaprjeđenje komunikacijskih vještina. "Mislim da mi je cijela situacija uvelike otvorila oči da jedno je komunicirati na kavi na zidiću, na ulici, a drugo komunicirati na funkciji poput moje i da neke okviri komunikacija koji su mi do sada bili normalni ipak nisu prihvatljivi ni primjereni mojoj funkciji", kazao je Ivošević za RTL. "Žao mi je što se to dogodilo, nije mi bila namjera prijetiti niti sam ikome prijetio. To je rečeno u metaforičkom kontekstu toga da bi nekog htio prijaviti Hrvatskom novinarskom društvu radi neetičkog rada", kazao je.

Ivošević je komentirao i aktualnu političku situaciju u Splitu. "Mi smo ljudi od riječi, bar tako smatram. Kad smo rekli da dajemo ostavku, dat ćemo je u petak. To nije reverzibilna akcija. Ne uvjetujemo to ničime. Spremni smo izaći na izbore i vidjeti cijene li građani naš rad, žele li promijeniti gradsku vlast ili žele da nastavimo putem koji smo utabali u ovih 10 mjeseci", kazao je Ivošević. Na pitanje zašto misli da će osvojiti dva mandata za redom, Ivošević je kazao da oni ne žele biti na vlasti ako nemaju podršku građana. "Vjerujemo da je ovo što smo radili je dobro i zato se ne bojimo izaći na izbore. Split je stalno mijenjao gradonačelnike ali to nije bilo do Splita, nego gradonačelnika koji kad bi ušli u Banovinu bili su spremni istrgovati javni interes za svoju fotelju, nekom koalicijskom partneru dati javni resurs, pogodovati, dijeliti proračunske novce stranačkim poslušnicima i zapošljavati samo stranačke ljude. Odstupili smo od takvog načina upravljanja gradom i vjerujem da će građani to valorizirati", kazao je. Komentirao je i što im kažu građani. "Osim gospodina koji je bio vidno uzrujan iz razloga što je bio jedan od onih koje smo uklonili iz Hrvojeve i oslobodili Dioklecijanovu palaču s te strane da je građani vide nakon više od pola desetljeću, građani su prilazili i davali podršku. Ono što me zabrinulo i što bih volio da se ne događa to je da mi se ne daje podrška za navedeni čin jer je to bila greška. To bi trebalo osuditi s ljudske strane i reći da se ne treba ponoviti, ali da nastavimo raditi za interes grada", kazao je. Svemu što se događa uzrok je vaš razgovor s urednicom Slobodne Dalmacije. Prije dva tjedna podignuta je optužnica, u kojoj piše što joj je Ivošević rekao i kako je tekao razgovor. U Direktu je jasno odgovorio na pitanje je li joj prijetio.