Bojan Glavašević: Iza Plenkovića se vidi trag društva političkih pokojnika

Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević komentirao je donošenje zakona o obnovi Zagreba nakon potresa, kao i politiku Zeleno-lijeve koalicije, na čijoj je listi bio kandidat. Na pitanje N1 o eventualnom dolasku Milorada Pupovca i Borisa Miloševića u Knin na obilježavanje obljetnice Oluje, te odlaska nekoga iz Vlade u Grubore, Glavašević je rekao da se stalno vode iste rasprave

'Nakon 25 godina vodimo iste rasprave, razumijem zašto Pupovac i Milošević imaju problem s dolaskom u Knin, a shvaćam i da svi smatraju da je to legitimna proslava, međunarodna zajednica priznala je Oluju kao legitimnu akciju. Žao mi je što u 25 godina nismo stvorili kulturu zajedničkog obilježavanja, da, to jeste naša velika pobjeda, ali je za mnoge građane koji su srpske nacionalnosti to je period velike tragedije i velikih žrtava. Nema čistih ratova, to je jedan velikih mit, u Domovinskom je ratu bilo civilnih žrtava, i zato je važno graditi kulturu sjećanja', rekao je Glavašević za N1.

Dodao je i da im je žao što se Erdutski sporazum ne slavi kao i Oluja, jer je za Vukovarce rat završio tek tada. 'Milanović je rekao da je ovo možda ovo godina u kojoj bi o tome mogli razgovarati na sveobuhvatan način i da Miloševiću ne bude problem doći u Knin i da nekome iz Vlade ne bude problem doći u Grubore', rekao je Bojan Glavašević.