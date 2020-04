'U cjelokupnom našem društvu, jedna od najbitnijih pretpostavki razvoja je nulta stopa na obiteljsko nasilje. To svakom čovjeku, a poglavito svakom članu HDZ-a mora biti jasno', upozorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban komentirajući slučaj obiteljskog nasilje u Solinu, sada već bivšeg člana HDZ-a

'U ovom slučaju u Solinu se radi o obiteljskom nasilju. Na slabijima od sebe raditi nasilje, to je uistinu grozna stvar. U ovom drugom slučaju sam reagirao na način da sam tražio izvještaj od ravnatelja Doma i od Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. No, ta dva izvješća nisu bila kompatibilna. U komunikaciji s dvoje resornih ministara, pozvao sam inspekcije nadležnih ministarstava. Ja čekam inspekcijski nalaz. I kao što sam u nizu drugih slučajeva reagirao, reagirat ću i tu. Čekat ćemo inspekcijski nalaz i po tome se ravnati. Svaki dan se čujemo s oboje ministara, oni su sami izjavili na jednoj konferenciji da bi to trebalo biti sredinom ovog tjedna, ja uistinu vjerujem da bi tako trebalo biti', ističe Boban.

Govoreći o situaciji s koronavirusom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Blaženko Boban je rekao kako njihova županija jest predmet medijskih rasprava, ali da nisu imali 'taj nesretni događaj u Domu', vjeruje kako bi bili na boljoj razini.

Boban smatra kako je Vlada donijela kvalitetne mjere za oporavak gospodarskog sektora. Dodao je kako se treba puno jače i više voditi računa o vlastitom izvoru hrane te da će financirati nabavku stoke OPG-ovcima i gospodarstvenicima na području Županije dok će u turizmu oslobađati ljude dijela davanja.

'Nadam se da će mnogi koji su sad dugo bili u izolaciji željeti doći ovdje na naš Jadran, hoće li to biti 7.,8., 9. ili 10. mjesec. Zahvaljući Nacionalnom stožeru i Vladi koji su donijeli efikasne mjere, nadam se da će nam turisti ipak doći i da ćemo imati kakvu takvu turističku sezonu', zaključio je Boban.