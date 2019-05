Bjelovarčani će vidjeti svaku potrošenu kuna i plaće svakog zaposlenog u gradskoj upravi

Gradski šerifi, sintagma je toliko puta spomenuta da se gotovo sama nametne kad se spomene gradska blagajna. Ipak, jedna se uprava svim silama trudi situaciju promijeniti od temelja. Radi se o gradskoj blagajni Bjelovara, a tamošnji gradonačelnik je otvorio financije putem internet stranice grada gdje će biti vidljiva svaka kuna koja je potrošena

Zanimljiva domaća zadaća Bjelovarčanima. Znat će točno čiju kavu piju u poglavarstvu, kome su platili 270 kuna za naljepnice na vratima wc-a i koliko toaletnog papira troše. U svakom slučaju - hrabro.

Svi prijavljeni troškovi moraju biti objavljeni. "To i je bit cijele priče. Nama su Hrvatima puna usta raznih promjena, reformi, mijenjanja društva, s ničim nismo zadovoljni. Ali, kad se treba nešto konkretno napraviti, onda se javljaju pitanja 'A zašto baš ja? Zašto baš mene?'. Mi u Bjelovaru smo to odlučili napraviti zato što ja smatram da je to dobar način za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini. Mi u Bjelovaru nemamo što skrivati. Ja osobno smatram da građani imaju pravo vidjeti do zadnje kune na što se troši novac u gradskoj upravi", kazao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Istaknuo je i kako mu je najbitnije da na taj način pokušaju vratiti povjerenje u političare koje su građani izgubili, posebno u gradonačelnike.

"Za njih smo svi mi isti lokalni šerifi i na taj način mi pokušavamo vratiti vjeru građana u institucije, da im pokažemo da nismo svi isti i da se to povjerenje vrati nakon što su 30 godina političari radili na tome da ga izgube", smatra Hrebak.