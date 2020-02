Bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH: EU razmatra mogućnost sankcija Dodiku

Bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH Wolfgang Petritsch izjavio je za Dnevni avaz od ponedjeljka kako Europska unija razmatra uvođenje sankcija srpskom lideru u BiH Miloradu Dodiku zabranom ulaska u Uniju, čime bi se priključile američkoj administraciji koje su ga već stavile na 'crnu listu'

Srpski član BiH Predsjedništva i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) oštro je prosvjedovao protiv odluke Ustavnog suda BiH koji je poništio Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojim bi zemljište pripalo entitetu umjesto središnjoj državi. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile posve blokirati rad državnih institucija te zatražile odlazak trojice sudaca stranaca za koje tvrde da donose odluke protiv srpskog naroda.

Austrijski diplomat koji je od 1999. do 2002. bio visoki međunarodni predstavnik u BiH ocijenio je da iza posljednjih Dodikovih poteza ne stoje Beograd ili Moskva.

'Ovo je projekt gospodina Dodika. Istodobno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istaknuo je nekoliko puta da se sve radi u skladu sa zakonom, što je suprotno od želja Dodika. S druge strane, Viadimir Putin je zainteresiran oslabiti Europsku uniju na Balkanu i zato potiho podržava Dodika. Ali, neće riskirati kako bi ušao u otvoreni obračun s Bruxellesom i Washingtonom', zaključuje Petritsch.

Dodao je kako bi međunarodna uprava trebala smijeniti Dodika ukoliko nastavi s inicijativama za secesijom jednoga dijela BiH.

'Kao član Predsjedništva BiH koji priziva secesiju, to znači da je on u izravnom sukobu, jer on, kao predsjednik, mora braniti državu, njezin integritet i suverenitet. Ne smije djelovati protiv BiH. Ako se nastavi ovako, onda smatram da on mora biti smijenjen, odnosno opozvan s mjesta člana Predsjedništva BiH', dodao je.

Po njegovim riječima, međunarodna zajednica je zakasnila s reagiranjem na poteze srpskog člana BiH Predsjedništva jer je, kako tvrdi Petritsch, odavno prešao crvenu liniju. Američke vlasti stavile su srpskog člana BiH Predsjedništva Milorada Dodika na tzv. crnu listu od 2017. Odlukom ministarstva financija RS-a od siječnja 2017.

Dodiku je zamrznuta imovina u SAD-u, zabranjeno putovanje u tu zemlju, a američkim državljanima zabranjeno je s njim poslovati. Ta je odluka donesena zbog procjene kako ometa provedbu Daytonskog sporazuma.