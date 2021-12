Rubeša i Nobilo o slučaju ubojstva obitelji Zec: 'Šeks laže i po starom receptu manipulira'

Tko je odgovoran za to što ubojice obitelji Zec nikad nisu kažnjeni iako su priznali zločin? Slučaj je pao iz proceduralnih razloga. Okrivljeni su sve priznali bez prisustva odvjetnika, a za pravosudni fijasko prozivalo se i Vladimira Šeksa koji je pak jučer upro prstom u Antu Nobila, a prozvao je i tadašnjeg zamjenika okružnog javnog tužitelja, odvjetnika Tihomira Rubešu. I to za odluku da se ne uputi žalba

Rubeša je pak za RTL kazao kako on nije kriv, a dokazuje to dokumentima na kojima se vidi da je prije žalbe postao odvjetnik. Usto, ni on ne krivi Šeksa za neslavni pravosudni epilog. "Kolega Nobilo i ja smo upozorili suce da pozovu branitelje, oni su to odbili jer su imali uputu predsjednika okružnog suda jer se promijenio zakon. Tada je KZ, ukinuta je smrtna kazna i bilo je obligatorno da budu branitelji. Suci su smatrali da, kada je to ukinuto, da prisustvo branitelja nije obvezatno", kazao je Rubeša.

S obzirom da je Vladimir Šeks pokazao njegov potpis, Rubešu je postavljeno pitanje je li odgovoran što se Državno tužiteljstvo nije žalilo. "To je Šeksova laž. Presuda je izrečena 9.7.1992. otpravak je stigao 6.11., a referirano je tek 23.11. zadnji dan roka. Zaključujem da dakle nije bio namjere da se izjavi. Žalba, ja nisam u tom sudjelovao, ima 1000 razloga, ali samo jedan - jer sam 1.9. postao odvjetnik, prestao sam biti zamjenik Državnog odvjetnika i nisam mogao prisustvovati sastanku gdje se donijela ta odluka", kazao je Rubeša. "To je fijasko javnog tužilaštva, trebalo je izjaviti žalbu", dodao je. Kazao je i da u ovom predmetu nema odgovornosti Vladimira Šeksa. "U ovom predmetu nema odgovornosti, ja sam njemu referirao prijedloge, što sud nije prihvatio", kazao je Rubeša. Slično je za RTL rekao i Nobilo. 'Vladimir Šeks po starom receptu manipulira. Klasika. On jako dobro zna da je istražni sudac vodio u to doba istragu, i zna da su suci zauzeli stav da nije potrebna obavezna obrana i da je to bila odluka suca. Ako je netko pogriješio to je bio sudac Županijskog suda, odnosno Županijsku sud jer je kolegij istražnih sudaca zajedno s predsjednikom Županijskog suda donio odluku da neće biti branitelja kod najtežih kaznenih predmeta. Kao što je rekao Rubeša, mi smo imali svoj kolegij i donijeli drugačiju odluku da moraju biti odvjetnici. Čak sam elaborirao na sastanku i svi su glasali za to, pa smo shodno toj odluci Rubeša i ja tražili da se pozovu odvjetnici. Rekli smo da ćemo ih pričekati, ali je sudac rekao da ne može jer ima striktnu uputu od svog predsjednika da se odvjetnici neće znati. Šeks to sve zna. Da smo nešto pogriješili, on je bio naš šef tada, neke bi sankcije napravio, a ne čekao 30 godina da kaže kritiku da smo Rubeša i ja nešto napravili. Šeks i ja se 26 godina natežemo po medijima s vremena na vrijeme tako da ovo nije ništa novo', kazao je Nobilo. Dodao je da ne zna tko se odlučio da se neće žaliti na oslobađajuću presudu jer nije radio na predmetu obitelji Zec. "Imao sam Dedakovića, Labrador, špijune Kosa, Pakračku poljanu, a i 1.7. sam otišao na godišnji i u privatne odvjetnike tako da me u jeseni nije bilo. Ono što javnost ne zna, Šeks odlazi na jesen za potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku i shvatio je da je njegova dužnost nadzirati Državno odvjetništvo. Tražio je od državnog odvjetnika Stjepana Hercega, koji je prije toga bio savjetnik Tuđmana u njegovom uredu i koji je bio podložan Šeksa, a on ga je izvještavao o predmetu i tražio njegovo mišljenje. Šeks je sve znao. Kao potpredsjednik Vlade je u svim bitnim slučajevima donosio odluku. Praksa je prekinuta od Krunoslava Olujića. Svih godina od 1992. do druge polovice 1994, Šeks je kao potpredsjednik upravlja Državnim odvjetništvom", kazao je Nobilo.