Bivši inspektor za krvne delikte raskrinkava tajnu vezu policije i vidovnjaka, razgovarali smo s jednim koji tvrdi da mu se obratio i Milijan Brkić

Bilo je to još 2005., kad je po njega došao policijski inspektor kako bi s još 15 policijskih službenika pretražili teren uz rijeku Muru u potrazi za tijelom Jasmine Dominić. Riječ je o Željku Valečiću, vidovnjaku koji je tada tvrdio da je Jasmina mrtva. Otkriva nam kako ovo nije bio jedini slučaj zbog kojeg je policija tražila njegove informacije te tvrdi da se sam Milijan Brkić, koji je rukovodio potragom za Antonijom Bilić, obratio upravo njemu. Tragom toga, pokušali smo od policije doznati koliko često i na koji način koriste informacije vidovnjaka

On je tvrdio da je Jasmina mrtva, a krim inspektor došao je po njega te su s 15 službenika pretražili teren uz Muru jer je Valečić imao viziju da je tijelo uz vodu.

Nerazjašnjena ubojstva, a posebice nestanci osoba, obitelji, ali i policiju, dovode do zida. Tada u priču, bilo na zahtjev obitelji, bilo samoinicijativno, ulaze vidovnjaci. Tako je bilo i 2005., kad se ujak Jasmine Dominić, pet godina od njezina nestanka, obratio vidovnjaku Željku Valečiću.

Tragom tih informacija, ali i činjenice da su se vidovnjaci i ranije spominjali u istragama i potragama za nestalim osobama, pokušali smo od policije dobiti konkretne informacije . No, kao i ranije, policija nije voljna priznati da postupa prema informacijama dobivenim od vidovnjaka. Govore tek 'općenito'.

'Policija je sama došla. Brkić mi je došao jer su mu bivši djelatnici policije rekli da sam im puno pomagao u vezi raznih slučajeva, no ja sam vidio da je tu neki brlog i odustao sam jer sam se bojao za vlastitu sigurnost', otkriva nam Valečić. On tvrdi da Dragan Paravinja , koji je osuđen zbog ubojstva Antonije Bilić, nije kriv i pita se kako je nakon opsežne potrage njezino tijelo pronađeno na mjestu koje je već bilo pretraženo.

Tvrdi da je jedna vidovnjakinja od obitelji nestalog mladića tražila tisuću eura za sat vremena razgovora. Unatoč tome, informacije vidovnjaka koje bi dobila obitelj žrtve ili nestale osobe nije odbijao.

'Svaki taj vidovnjak koji se javi ili ako ga familija preporuči, nikada nisam to odbio. Može se dogoditi da mi ne riješimo ubojstvo i onda će obitelj reći: 'Eto, fućkaš Lazu, vidovnjak je nudio da mu pokaže gdje je leš, a Lazo to nije htio.' I ja sam uvijek dozvolio to iz praktičnih razloga', pojašnjava Lazarević.

Kaže da su se vidovnjaci znali tu i tamo pojaviti, no kako je to za njega bio gubitak vremena jer niti jedan slučaj nisu riješili iako ih je, kaže, 'izvodio na teren'.

'Uzme visak i plan grada i vrti, gleda. Pa je jedan rekao da je tijelo na istoku Zagreba kod nekih kablova, dalekovoda', prisjeća se Lazarević nepreciznih opisa vidovnjaka. 'Moramo ih koristiti zato da bi svima bila mirna savjest. Bio sam šef odsjeka za krvne delikte i od vidovnjaka nikakve vajde, no policija to treba odraditi radi mira u kući', poručuje.