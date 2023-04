Bivši glavni državni odvjetnik: 'Marušić je mogla krenuti u pravnu bitku'

'Ne želim govoriti kao političar. Pravno gledano postojao je razlog za ostavku, no pitanje jest je li to dovoljno da se uistinu i dogodi njena smjena. Moguće je da je Marušić pogriješila, ali i da je shvatila da je nepotrebno gubiti vrijeme.

Podsjetio je na teorije kolega odvjetnika kako nema pravne osnove da Marušić snosi odgovornost zbog saobraćajke.

'Njen krimen je što nije obavijestila koga je trebala, ponajprije zbog visine štete, no postoje valjani argumenti koje su iznijeli odvjetnici kako nije trebala odsupiti. Ne znamo i dalje zašto je ona to zapravo učinila. Mogla je krenuti u pravnu bitku', objasnio je.

'Sukob s glavnom državnom odvjetnicom je postojao, međutim činjenica je kako je USKOK do one konferencije za medije funkcionirao prilično efikasno. Marušić je nadišla osobne skupine i profesionalno radila posao. To se ne može poreći', dodao je.