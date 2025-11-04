Bivši europski povjerenik za pravosuđe osumnjičen za pranje novca

Bivši belgijski ministar i europski povjerenik za pravosuđe Didier Reynders ispitan je i osumnjičen za pranje novca. O tome su u utorak izvijestili De Standaard, Le Soir, Le Vif i istraživačka platforma Follow The Money, pozivajući se na pravosudne izvore
Istražitelji su Didiera Reyndersa ispitali 16. listopada. Istražni sudac ga je potom osumnjičio za pranje novca. Njegova supruga, počasna sutkinja Bernadette Prignon, saslušana je, ali nije optužena, javlja novinska agencija Belga.
Javno tužiteljstvo u Bruxellesu odbilo je potvrditi informacije, rekavši da "svoje komentare zadržava za pravdu".
Istraga je izašla na vidjelo lani u prosincu. Navodno je Nacionalna lutrija primijetila sumnjivu prodaju e-ulaznica na benzinskoj postaji u Uccleu još 2021. godine.
Kupovao 'strugalice'
Interna istraga navodno je pratila nepravilnosti do računa koji pripadaju Reyndersu i njegovoj supruzi. Par se sumnjiči za pranje oko 200.000 eura putem proizvoda Nacionalne lutrije tijekom petogodišnjeg razdoblja.
Osim toga, između 2008. i 2018. godine, Reynders je navodno uplatio oko 700.000 eura u malim iznosima gotovine na bankovni račun. Nakon što ga je banka ispitivala o transakcijama, gotovinom je počeo kupovati velike količine kartica za struganje.