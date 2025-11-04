Bivši europski povjerenik za pravosuđe osumnjičen za pranje novca

Istražitelji su Didiera Reyndersa ispitali 16. listopada. Istražni sudac ga je potom osumnjičio za pranje novca. Njegova supruga, počasna sutkinja Bernadette Prignon, saslušana je, ali nije optužena, javlja novinska agencija Belga.

Javno tužiteljstvo u Bruxellesu odbilo je potvrditi informacije, rekavši da "svoje komentare zadržava za pravdu".

Istraga je izašla na vidjelo lani u prosincu. Navodno je Nacionalna lutrija primijetila sumnjivu prodaju e-ulaznica na benzinskoj postaji u Uccleu još 2021. godine.