Bitka za posljednju enklavu Islamske države bliži se kraju

Operacija zauzimanja posljednje enklave Islamske dražve (IS) bliži se kraju i nema u srijedu znakova borbe između skrivenih džihadista i pripadnika Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

U srijedu SDF, koji uživa potporu Sjedinjenih Država, nije objavio nove vijesti o sudbini preostalih džihadista.

Viđena je skupina žene i djece koja je napuštala područje Baghouza.

Američki je predsjednik Donald Trump u srijedu pokazao novinarima dvije karte Sirije jednu koja pokazuje područja pod kontrolom Islamske države kada je on izabran 2016. i kako to izgleda danas.



"Kada sam preuzeo bio je to kaos", rekao je Trump pokazujući crvena područja pod nadzorom ISIS-a. "Sada, na donjoj...nema crvene. Zapravo, postoji mala točka koja će nestati do večeras. Tako da je ISIS crveno ovdje, a donja je kako to izgleda danas", rekao je.

Konačni poraz IS-a u Baghouzu znači kraj njihove kontrole trećine Sirije i Iraka koje su zauzeli 2014. i proglasili kalifat.

Iako će gubitak Baghouza biti velika prekretnica u sada već osam godina dugom ratu u Siriji, ta skupina i dalje je prijetnja. Neki su ostaci IS-ovaca skriveni u središnjoj sirijskoj pustinji, a drugi su pobjegli u iračke gradove gdje će voditi kampanju destabiliziranja vlade.

Sudbina IS-ova vođe Abu Bakra al-Baghdadija nije poznata kao ni što je s ostalim zapovjednicima, iako SAD vjeruje da je al-Baghdadi danas u Iraku.



Žene i djeca koji su napustili Baghouz u razgovoru sa stranim novinarima opisali su strašne uvjete u kojima su živjeli izloženi svakodnevnim bombardiranjima, nestašicama hrane pa su jeli travu.

U posljednja 24 sata pristaše IS-a i aktivisti svjesno su na društvenoj mreži objavili fotografije žena i djece, od kojih su neki živi, a drugi mrtvi među tijelima poginulih boraca uz komentar da su to posljedice bombardiranja međunarodne koalicije koja iz zraka podržava borce SDF-a.

Agencija Reuters nije bila u mogućnosti provjeriti autentičnost tih fotografija.

Koalicija tvrdi da poduzima sve kako bi izbjegla civilne žrtve i provodi istrage o pogibijama civila.

Od 9. siječnja više od 60.000 ljudi napustilo je enklavu, oko pola njih koji su se predali su pristaše IS-a uključujući oko 5000 boraca IS-a.

Većina privedenih žena i djece smještena je u izbjegličke kampove na sjeveroistoku Sirije. IS-ovi borci u zatvorima su, a SDF poziva strane zemlje da hitno preuzmu svoje državljane, što izaziva dilemu nekih zapadnih vlada koje strahuju od povratka tih ljudi jer bi mogli postati prijetnja Europi.