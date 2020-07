Biljana Borzan: Želimo da građani shvate da glasati za ljevicu ne znači biti komunjara

Perspektive SDP-a nakon izbornog debakla i zašto se ne želi kandidirati za predsjednicu stranke u nedjelju je govorila europarlamentarka Biljana Borzan.

Borzan smatra da je Davor Bernardić povukao dvosmislen potez kada se povukao s mjesta predsjednika SDP-a, a nije podnio ostavku. Objašnjenje je bilo da je isto napravio Zoran Milanović pa očekuje da će ishod situacije biti isti i da to nije stvar manipulacije.

'Mislim da se neće kandidirati na vodeće funkcije i da će se povući. Ako se poziva na Milanovića bilo bi za očekivati da ne radi pola, već cijeli potez. On ima svoj mandat u Saboru, SDP ne ide džonom na one koji padnu, smatram da ima mjesta za sve koji se osjećaju socijaldemokratima, no na svakome je da donese odluku", rekla je Borzan za N1.