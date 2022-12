Bilandžić: Ulaskom u Schengen Hrvatska postaje vanjski štit i postoje mnogi sigurnosni rizici

Mirko Bilandžić, stručnjak za međunarodnu sigurnost, doktor političkih znanosti i profesor na Filozofskom fakultetu, komentirao je u petak sigurnost Hrvatske u kontekstu Schengena, pada MiG-a, rata u Ukrajini i borbe oko energetike.

'Hrvatska je ušla u taj ekskluzivni klub, prostor slobode i sigurnosti, Hrvatska je ispunila sve standarde i time postaje garant sigurnosti EU-a kao zaštitnik vanjskih granica', rekao je Mirko Bilandžić i dodao da naša zemlja ima sposobnosti za to i bilo koja drugačija odluka bila bi neopravdana i nepravedna.

No, ovime Hrvatska postaje vanjski štit i postije mnogi sigurnosni rizici, ali to je prostor bez kontrole i barijera i u tom smislu omogućuje niz prednosti. 'Najveći izazov za Hrvatsku je tu, ali to se radi u dogovoru s EU-om', kazao je Bilandžić za N1.