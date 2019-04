Besplatno testiranje na HPV za 1200 žena

Udruga "Nismo same" po treći puta provodi "Lila tjedan - tjedan ženskog zdravlja", u sklopu kojega je od 6. do 12. svibnja u šest bolnica organizirano besplatno testiranje za 1200 žena na humani papiloma virus (HPV)

Govoreći o raku jajnika, voditeljica Odjela za radioterapiju i kemoterapiju Zavoda za ginekološku onkologiju KBC-a Zagreb Višnja Matković naglasila je da za tu bolest nema preventivnih pregleda ni ranih simptoma bolesti, pa se ona kod više od dvije trećine bolesnica otkrije u trećem i četvrtom stadiju. Tada su i mogućnosti radikalnog kirurškog zahvata ograničene, pa sve bolesnice nakon operacije idu na kemoterapiju koja se danas kombinira s imunoterapijom.

Matković je istaknula da se lani u Petrovoj bolnici na testiranje odazvalo 120 žena, iako je bilo osigurano 240 testova.

Ginekologinja u sisačkoj Općoj bolnici Željka Josić podsjetila je da se radi o kampanji kojoj je cilj otkriti maligne bolesti na vrijeme. "Godišnje 280 žena oboli od karcinoma vrata maternice, a oko stotinjak žena, nažalost, umre. Prevencija je izuzetno dostupna, to je jednostavna pretraga koja može spasiti život", rekla je Josić.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar istaknuo je kako je Hrvatska na predzadnjem mjestu u prevenciji među 28 zemalja Europske unije. Prevencijom nećemo dobiti brze rezultate, no spasit ćemo mnogobrojne ljudske živote.

Program prevencije nije atraktivan političarima

"Nažalost, program prevencije nije atraktivan političarima, jer su pravi rezultati vidljivi tek za deset, 15 ili 20 godina, pa im to nije prioritet", kazao je Šostar.“

Nastavni zavod za javno zdravstvo jedina je institucija u Hrvatskoj koja posjeduje mobilni mamograf koji će prvoga dana Lila tjedna, 6. svibnja, od 15 do 17 sati biti smješten na zagrebačkom Trgu Petra Preradovića, gdje će i žene bez uputnice moći napraviti mamografski pregled.

Testiranja će se provoditi u KBC-u Zagreb u Onkološkoj ambulanti Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj, od 6. do 12. svibnja, svaki dan od 13 do 15 sati. U isto vrijeme, testiranje će svakodnevno provoditi i Služba za ginekologiju i opstetriciju OB Dr. Ivo Pedišić u Sisku. U KBC-u Rijeka testiranju će se moći pristupiti u općoj ginekološkoj ambulanti, svakoga dana od 10 do 13 sati.

Termine testiranja u ostalim bolnicama udruga će objaviti tijekom idućeg tjedna na svojoj internet stranici i društvenim mrežama. Za mamografski pregled može se naručiti također putem udruge "Nismo same".