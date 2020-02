Beroš: U 80 posto slučajeva klinička slika kod oboljelih je blaga i ljudi ni ne znaju da su preboljeli koronavirus

Raste strah od globalne pandemije zbog brzog širenja koronavirusa. U samo nekoliko dana eskalirala je situacija u Italiji. Sve više oboljelih, zatvorene brojne tvrtke i škole, otkazani sportski događaji. U Hrvatskoj - podignut stupanj pripravnosti.

Ministar Beroš je naglasio kako u ovom trenutku od svih 28 testiranih bolesnika nitko nije potvrđen na korona virus, te kako postoji još 5 testiranih bolesnika čiji će nalazi biti gotovi noćas, ali s obzirom na kliničku sliku vjeruje se da će i oni biti negativni na virus. 'Čitava strategija u borbi protiv ovog virusa temelji se na procjeni rizika. Strategiju smo temeljili na tri točke. To je borba protiv uvoza tog virusa u našu zemlju. To su mjere koje poduzimamo već gotovo mjesec dana. No, bez obzira na funkcioniranje sustava, pitanje je vremena kada će virus doći u Republiku Hrvatsku', rekao je i dodao kako u 80 posto slučajeva, klinička slika kod oboljelih je blaga i ljudi ni ne znaju da su preboljeli tu bolest. Samo kod onih bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti, koji su starije životne dobi ili su imuno kompromitirani može doći do ozbiljnijih posljedica.



Istaknuo je kako je važno da i ako se pojavi virus u Hrvatskoj da se treba u pojedinačnim slučajevima čim više zadržati mogućnost ostanka na tom nivou, te kako tu zdravstveni sustav igra pravu ulogu. 'Kada se nekome utvrdi bolest, on će ostati u izolaciji, a zatim će se potražiti svi s kojima je oboljeli bio u kontaktu. Ti će ljudi biti pod nadzorom ili u karanteni u trajanju od 14 dana', rekao je ministar.



Doktorica Sršen je rekla kako, što se tiče oboljelih, u Italiji se situacija mijenja iz sata u sat, te su ljudi u velikom strahu što koincidira sa psihozom. 'Nisam vjerovala da će ljudi isprazniti trgovine. Tko god zakašlje odmah trči na hitnu pomoć', govori Sršen i dodaje kako epidemiolozi daju ljudima upute kako bi ovi bili mirniji.



Kako je rekla, trenutno je broj oboljelih oko 250 i taj broj neprekidno raste, a do kada će rasti, ne zna se zato što je to jedno novo iskustvo za sve.



Doktor Kaić je rekao kako većina zemalja u Europi još uvijek, samo građanima koji dolaze iz zahvaćenih područja, dijeli informacije i govore im na koje simptome trebaju paziti te gdje da se jave ako primijete te simptome. 'To je ono što je Hrvatska tijekom siječnja radila. Mi smo početkom veljače uveli zdravstveni nadzor, što znači da ljudi koji dolaze iz zahvaćenih područja su u svakodnevnom kontaktu s epidemiologom. Ideja je da se što ranije otkrije ako je netko obolio, te da se smanji šansa daljnje zaraze drugih ljudi. Od danas smo uveli to da ljudi koji dolaze iz područja koja su zahvaćena epidemijom, budu u samoizolaciji', rekao je.



Hrvatska je podigla stupanj pripravnosti i kako je rekao načelnik Ninčeno, već mjesec dana se djeluje tako da se profiliraju putnici koji dolaze iz određenih područja. 'U vrlo bliskom smo kontaktu s graničnim sanitarnim inspektorima i epidemiolozima. Granična policija je do sada profilirala sve osobe koje su dolazile iz Kine i Koreje i o tome smo obavještavali sanitarne inspektore koji su u kontaktu s epidemiolozima poduzimali određene mjere. Proširenje na pokrajine Lombardiju i Veneto, znači daleko veći posao. Bit će veće gužve na graničnim prijelazima s Italijom i mi smo zatražili veći broj ljudi koji bi bili na granici', naglasio je.



Dodao je kako su poduzete sve mjere zaštite za policijske službenike s obzirom na to da su oni prvi u dodiru s putnicima.